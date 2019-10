Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul de Interne si Prefectura politiei…

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP. Ministerul de Interne si Prefectura politiei se tem de o recrudescenta…

- Sute de noi evacuari au avut loc in sud-estul Spaniei, devastat in ultimele zile de ploi torentiale, care incep insa sa scada in intensitate, dupa ce au provocat moartea a sase persoane, au declarat duminica serviciile de urgenta, citate de AFP. Doua campinguri din provincia Alicante au fost…

- Goulard a fost audiata la Oficiul Central de Combatere a Coruptiei si a Infractiunilor Financiare si Fiscale din Nanterre, in regiunea pariziana, a precizat sursa.Sylvie Goulard a fost desemnata oficial marti in Comisia Europeana de presedinta Ursula von der Leyen, odata cu alti 26 de comisari.…

- Ministerele de Interne si de Externe au indicat intr-un comunicat comun ca grupul, al carui numar total de persoane nu a fost precizat, a sosit dimineata pe aeroportul Toulouse-Blagnac, in sudul Frantei, venind din orasul irakian Erbil.Pe 19 decembrie 2018, Franta a primit pentru intaia…

- Un fost sef al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) a fost numit deunazi secretar general la Ministerul de Interne. Pelmus Pandelea are o pensie de aproape 12.000 de lei pe luna si s-a facut remarcat printr-un credit luat de la defuncta Bancorex, respectiv prin promovarea de care s-a bucurat in epoca…

- Polițiștii care sunt nevoiți sa mearga la service-ul instituției cu mașinile de serviciu sunt de-a dreptul terorizați de un val de escrocherii comise chiar de colegii care ar trebui sa repare așa numitele “autospeciale”.

- Bucurestenii sunt chemati, sambata seara, sa se stranga in Piata Victoriei la mitingul intitulat „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne, ca semn…