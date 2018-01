Franta: Mii de oameni s-au imbrancit si batut in supermarketuri ca sa prinda o promotie la Nutella (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Cod portocaliu de inundatii in Paris in urma ploilor torentiale din ultimele zile. Marti, nivelul Senei a ajuns la 4,96 metri, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazile capitalei franceze. Pana vineri exista riscul ca Sena sa treaca de sase metri, in conditiile in care nivelul normal nu…

- Autoritatile franceze sunt in alerta din cauza unei epidemii de gripa care se manifesta in intreaga tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In consecinta, romanilor care vor pleca in perioada urmatoare in aceasta tara sau care sunt deja acolo li se recomanda sa se vaccineze imbotriva…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest din capitala tarii,…

- Mai multi parlamentari britanici doresc sa introduca o taxa de 0,25 lire sterline pentru paharele de unica folosinta, in care oamenii isi beau de obicei cafeaua, argumentand ca acestea au un puternic impact negativ asupra mediului. Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Meteorologii americani au anuntat, luni, ca frigul extrem care a lovit Statele Unite va continua si saptamana viitoare. O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA. "Vremea rea" va continua in nord-estul SUA,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Statul american California a legalizat, luni, vanzarea de canabis pentru uz recreational, lansand cea mai mare piata reglementata din lume cu produse care contin acest drog. Este cel de-al saselea stat american care ia aceasta decizie, dupa Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada. Massachusetts…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Apple a recunoscut ca a incetinit voit functionarea modelelor mai vechi de iPhone, dar sustine ca a facut-o pentru a prelungi durata de viata a respectivelor aparate. Mai multe persoane au dat insa compania in judecata, considerand ca Apple vrea de fapt, in acest fel, sa ii oblige pe utilizatori de…

- Politistii rutieri vor supraveghea traficul din zona Valea Prahovei cu ajutorul a trei drone, in cadrul unui experiment care a inceput de vineri. Dronele, care apartin Institutului National de Cercetari Aerospatiale, vor asista 1.400 de politisti rutieri, avand rolul de a depista blocajele,…

- Premierul britanic Theresa May a fost numita din greseala de un translator "doamna Brexit", in timpul unei conferinte de presa sustinute la Varsovia impreuna cu prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki. May a raspuns cu un zambet fortat erorii facute de translator in contextul unor discutii…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…

- Seria testelor cu noua Dacia Duster in presa internationala a continuat, iar jurnalistii germani au ramas cu adevarat impresionati de schimbarile gasite. Dupa ce au testat noul Duster, nemtii de la Motor Sport s-au declarat uimiti de saltul de calitate gasit in interiorul masinii.…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- NASA a spus ca va face un anunt foarte important despre vanatoarea de extraterestri, in urma parteneriatului pentru inteligenta artificala de la Google. Cei de la NASA au spus ca stirea va fi centrata pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligenta…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat producerea incidentului si a precizat ca "a intervenit la o explozie de origine incerta produsa…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Nu mai putin de 600.000 de euro s-au strans in cadrul unei campanii online demarate pentru salvarea unui castel de secol XIII lasat in paragina, din sud-vestul Frantei. Suma provine din donatiile a 7.400 de persoane, dintre care unele vor deveni coproprietare ale constructiei Proprietarul…

- Printul saudit Bader bin Abdullah bin Mohammad Farhan al-Saud este cel care a platit aproape jumatate de miliard de dolari pentru tabloul care urmeaza sa fie expus la Muzeul Luvru din Abu Dhabi. Noul proprietar al Salvador Mundi este ruda indepartata cu familia printului Mohamad bin Salman,…

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei. "Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea si transparenta…

- Romania nu va deschide nici macar un kilometru de autostrada in acest an, desi Ministerul Transporturilor anuntase ca vor fi inaugurati 15 noi kilometri. Doua loturi de autostrada sunt finalizate aproape 100%, insa ele nu au autorizatii de constructie valide. Este vorba despre loturile 3 si…

- Robert Mugabe, care a demisionat, marti, de la presedintia statului Zimbabwe, a negociat o intelegere inainte de a renunta la functie, acord conform caruia va incasa 10 milioane de dolari, sustine un oficial al partidului Zanu-PF. Mugabe, caruia i s-a garantat imunitatea, va primi imediat…

- Sistemul sanitar din Romania este caracterizat prin finantare scazuta si utilizare ineficienta a resurselor publice, sunt principalele concluzii privind Romania continute in Raportul Starea sanatatii in UE 2017. Studiul este realizat o data la doi ani, de catre OCDE si Observatorul european…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- NASA a publicat noi imagini spectaculoase cu planeta noastra, care surprind schimbarea anotimpurilor in decursul unei perioade de 20 de ani. Astfel, proiectul devine o harta a efectelor pe care incalzirea globala, poluarea si fenomenele extreme le au asupra Terrei. "E ca si cand ai vedea cum…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Ordonanta de urgenta prin care Guvernul Tudose a modificat Codul Fiscal a suferit ceva modificari de la anuntare pana la publicarea in Monitorul Oficial. Insusi Liviu Dragnea a declarat ca de miercuri de cand Guvernul a adoptat-o, s-a retras cu mai multi membri ai Executivului la Constanta si a lucrat…

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi in Polonia, sambata seara, de Ziua Nationala a tarii, pentru sustinerea a ceea ce au numit "Europa alba". Evenimentul, care a cuprins mesaje xenofobe, simboluri de extrema dreapta si sloganuri religioase, a fost catalogat drept o "priveliste frumoasa"…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- Comentand ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ambasadorul Londrei la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul…

- O versiune falsa a aplicatiei de mesagerie WhatsApp a fost descarcata din magazinul online Google Play de peste un milion de ori, de utilizatorii de Android. Aplicatia se numeste Update WhatsApp Messenger si intre timp a fost indepartata din Google Play, arata BBC. Nu se stie pentru…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Atunci cand te afli in stare de ebrietate, sa te urci pe cal in loc sa conduci un autovehicul poate parea o idee buna. Politia din Florida nu este insa de aceeasi parere si a arestat o femeie care calarea in stare de ebrietate. Donna Byrne, de 53 de ani, a fost arestata joi pentru "conducerea…

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata, la Moscova, in timpul unui mars anual al ultranationalistilor, majoritatea opozanti ai lui Vladimir Putin. Acest "Mars rusesc", care reuneste in fiecare an, la 4 noiembrie, grupuri de ultranationalisti, a fost unul autorizat, insa politistii le-au…

- Procurorul general spaniol a cerut, joi, mandat european de arestare pentru fostul lider catalan Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu s-a prezentat la procesul care a inceput la Madrid. Nici Puigdemont si nici patru ministri ai cabinetului sau nu s-au intors din Belgia pentru a depune marturie…

- Fostul presedinte american Barack Obama a fost citat pentru a face parte dintr-un juriu la un proces in statul Illinois, iar el intentioneaza sa-si faca datoria civica, informeaza BBC. Desi nu au fost oferite alte detalii, Barack Obama este asteptat sa faca parte din juriu luna viitoare.…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Statele din Europa Centrala au fost lovite, duminica, de furtuni puternice in urma carora cel putin cinci au murit in Polonia, Cehia si Germania, iar mii de oameni au ramas fara curent electric. In Polonia doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de copaci care au cazut din cauza rafalelor…