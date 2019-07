Incendiile au mistuit, joi, mai multe mii de hectare de culturi si vegetatie din mai multe regiuni franceze, sub efectul conjugat al caniculei si secetei, au indicat autoritatile locale si pompierii, citati vineri de AFP.



Cele mai afectate regiuni sunt Normandia, celebra pentru pajistile sale verzi, zone din centrul si nordul tarii si Lorena, in est.



"Este o situatie inedita in departamentul Loiret", a declarat pentru AFP Ludovic Pierrat, secretar general adjunct al prefecturii. "Am prevazut incendii, insa nu de aceasta amploare", a adaugat oficialul.



Pana joi,…