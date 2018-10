Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul ONU a decis ca Franța trebuie sa-și revizuiasca legislația in ceea ce privește purtarea pe strada a hainelor islamice care acopera tot corpul, potrivit Le Monde.

- Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe in valoare de 55,2 miliarde de euro, informeaza AFP."Aceasta este cea mai mare…

- Medicii din Marea Britanie vor incepe sa prescrie clase de gatit și alte activitați de grup. Decizia vine dupa ce Theresa May a declarat ca singuratatea este una dintre cele mai mari provocari medicale...

- Agenția Naționala pentru Securitate in Sanatate (ANSES) recomanda guvernului "sa ia orice masura pentru a opri expunerea populației la razele UV artificiale emise de cabinele de bronzare in scopuri estetice", potrivit Le Monde.

- Turcia a facut apel la Franta pentru "a consolida" acordul ruso-turc asupra provinciei siriene Idlib in Consiliul de Securitate al ONU, a afirmat seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu care urmeaza sa apara in editia de sambata a cotidianului Le Monde, relateaza AFP. "Alertele…

- Schema tradiționala- casatorie și apoi copii- este in minoritate in Franța. 59,5% dintre nașteri se intampla in afara casniciilor, conform unei statistici publicate ieri de INSEE, scrie cotidianul Le Monde.

- Sustinatorii presedintelui francez Emmanuel Macron au denuntat sambata la unison o "instrumentalizare politica" de catre opozitie a scandalului declansat in jurul fostului colaborator prezidential Alexandre Benalla, acuzat de violente, potrivit AFP. "Este o instrumentalizare politica. Cei care exercita…