Franta: Marine Le Pen vizata de un control fiscal (presa)

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamanalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) sustine ca presedinta partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), Marine Le Pen, este "in prezent vizata de un control fiscal", pe care aceasta il denunta ca fiind "o noua persecutie", informeaza AFP. De asemenea, saptamanalul…

- Marine Le Pen, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta), a fost inculpata joi de catre un judecator de la Nanterre pentru ca a difuzat, in decembrie 2015, fotografii cu atrocitati comise de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) pe Twitter, relateaza AFP, citat de News.ro . Le Pen a fost…

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL, sustine ca modificarile frecvente ale Codului fiscal produc daune inestimabile economiei Romaniei si atrage atentia ca sistemul fiscal-bugetar va crapa din cauza peticelilor pe care guvernul le face in acest domeniu. „In anul 2015 se construise,…

- "Neymar semneaza cu Real Madrid in 2019", anunța astazi Mundo Deportivo, potrivit gsp.ro.Presa din Spania scrie ca brazilianul de 26 de ani vrea sa revina in La Liga la doi ani dupa transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez, președintele lui Real, viseaza sa-l…

- Joseph Bonnel (dreapta) era nascut pe 4 ianuarie 1939, in sudul Frantei, iar debutul in fotbalul mare si l-a facut la 18 ani, in august 1956, cand a jucat primul sau meci la profesionisti, pentru Montpellier, in liga secunda. A fost un mijlocas ofensiv valoros, iar in 1959 s-a transferat in nordul…

- Lidera Frontului National (FN) francez, Marine Le Pen, si-a anuntat duminica intentia de a schimba numele acestei formatiuni de extrema-dreapta, ca parte a unei initiative prin care ea doreste sa transforme partidul intr-o forta pregatita de guvernare, informeaza agentia Reuters.

- Lidera Frontului National (FN) francez, Marine Le Pen, si-a anuntat duminica intentia de a schimba numele acestei formatiuni de extrema-dreapta, ca parte a unei initiative prin care ea doreste sa transforme partidul intr-o forta pregatita de guvernare, informeaza agentia Reuters. Marine Le Pen, care…

- Dacia Sandero e cea mai economica masina disponibila pe piata la ora actuala. Cel putin asta a depistat editia tiparita a publicatiei franceze L'Argus, dupa ce a testat mai multe modele auto. Pentru a stabili costul pe kilometru, jurnalistii francezi au calculat sumele cheltuite…

- In legatura cu anunturile aparute pe site-urile de profil, conform carora diverse persoane ofera spre vanzare licente de taxi, Biroul de Presa al Municipalitatii este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Primaria Municipiului Bucuresti condamna ferm orice abatere de la litera legii si va lua…

- In urma a 15 perchezitii efectuate in judetele Buzau si Galati de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale - I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infractionala formata din 12 persoane, banuita de operatiuni…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- Se anunța un simplu control de rutina, insa.... Vamesii francezi au confiscat 539 kg de cocaina, in valoare de mai multe zeci de milioane de euro pe piata neagra, la inceputul acestei saptamani in apropiere de Perpignan, la frontiera dintre Franta si Spania.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Presa din Anglia și Franța anunța ca Manchester United și PSG s-au ințeles pentru transferul lui Lucas Moura, fotbalist care și-a dat și el acordul pentru a juca in Premier League. Canal + și Daily Star anunța ca Manchester United va plati 25 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Lucas Moura, brazilian…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Astfel, in timp ce utilizatori ai retelei de socializare Twitter au creat hashtagul #InventYourFakeNews, parlamentari ai opozitiei franceze avertizeaza asupra riscurilor fata de libertatile cetatenesti, iar unii experti sunt de parere ca o astfel de lege nu este cel mai bun instrument pentru atingerea…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Centristul Emmanuel Macron a castigat puterea in Franta la doar 39 de ani si a devenit cel mai tanar presedinte din istoria tarii sale, pariind pe renovare pentru a revolutiona peisajul politic francez si european. Victoria lui zdrobitoare la alegerile prezidentiale din mai 2017 in fata…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- La inceputul anului, mai toata lumea era sigura ca Angela Merkel va triumfa in alegerile pentru Bundestag si se temea ca prezidentialele din Franta vor fi castigate de catre Marine Le Pen. N-a fost asa.

- Presa maghiara a anuntat in data de 22.12.2017 ca in ultima zi a sesiunii din acest an a Camerei Deputatilor, paramentarul UDMR Kulcsar Terzsa Jozsef a depus, spre legiferare, Statutul de autonomie al tinutului secuiesc, act normativ care a mai fost respins, in doua randuri, de legislativul roman, sub…

- La inceputul anului, mai toata lumea era sigura ca Angela Merkel va triumfa in alegerile pentru Bundestag si se temea ca prezidentialele din Franta vor fi castigate de catre Marine Le Pen. N-a fost asa.

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si in Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.…

- Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Binder, au fost lasati sa participe la funeraliile Regelui Mihai alaturi de Familia Regala, insa au fost izgoniti de la parastasul Majestatii Sale, scrie cancan.ro. Dupa inmormantarea Regelui, Principele a ramas in tara, el locuind in toata aceasta perioada…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- Grupul francez de distributie Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute în presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vânzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, în cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters. Noul…

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a dispus efectuarea unui control la spitalul din Targu-Jiu. Masura a fost dispusa de ministru, dupa ce, in presa au aparut imagini cu deficiențele cu care se confrunta pacienții și cadrele medicale de la secțiile ginecologie și neonatologie.

- Seria testelor cu noua Dacia Duster in presa internationala a continuat, iar jurnalistii germani au ramas cu adevarat impresionati de schimbarile gasite. Dupa ce au testat noul Duster, nemtii de la Motor Sport s-au declarat uimiti de saltul de calitate gasit in interiorul masinii.…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va fi verificat de Corpul de Control al ministrului Sanatații, Florian Bodog. Vizata este Sectia obstretica-ginecologie, nemodernizata de peste 30 de ani. Nici macar instrumentarul medical nu a fost inlocuit, fiind ruginit si necorespunzator. Acest lucru a…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va fi verificat de Corpul de Control al ministrului Sanatații, Florian Bodog. Vizata este Sectia obstretica-ginecologie, nemodernizata de peste 30 de ani. Nici macar instrumentarul medical nu a fost inlocuit, fiind ruginit si ...

- La cererea expresa a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, inspectorii sanitari vor efectua un control la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu. Totul vine ca urmare a unor informatii din presa conform carora la maternitatea din aceasta unitate se pun carpe in geamuri ca sa nu intre vantul, instrumentarul…

- Renault a achiziționat o participație de 40% la grupul media Challenges Group din Franța, cu scopul sa ofere in viitor știri și informații catre clienți in mașinile lor “conectate și autonome”.

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a cerut inspectorilor sanitari sa faca un control la Spitalul Județean de Urgența din Targu-Jiu, urmare a informațiilor din presa conform carora la maternitatea din aceasta unitate se pun carpe in geamuri ca sa nu intre vantul, instrumentarul este ruginit iar mesele…

- Producatorul auto francez Renault a decis sa isi extinda activitatile in presa – o premiera – cumparand o participatiune de 40% in grupul de presa Challenges, care editeaza revista economica cu acelasi nume si alte cateva titluri, au anuntat cele ...

- Saptezeci si opt de tone de sorbitol de productie franceza au fost gasite in depozite din Irak folosite de Statul Islamic. Pornind de la aceasta descoperire, Journal du Dimanche a facut o investigatie si a aflat de ce au avut nevoie jihadistii de acest indulcitor.

- "In Romania am realizat anul acesta aproape 27 de milioane de tone de cereale. Este prima data cand ne intalnim cu asemenea cifre. Facand un calcul am depasit 1,4 tone pe cap de locuitor. Avem 9 recorduri istorice, iar culturile unde s-au realizat aceste recorduri sunt urmatoarele: grau, rapita,…

- In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , care a opus Rusiei alianta formata din Imperiul Otoman, Franta, Marea Britanie si Sardinia Piemont Italia , Ferdinand Quesnoy 18 18 a servit ca medic in corpul expeditionar francez trimis in 1854 in NE Bulgariei otomane. El a trimis din portul Varna trei corespondente…

- In știrea cu titlul "Romania are a doua cea mai scazuta fiscalitate din UE", publicata pe site la ora 13:38, titlul se modifica și se va citi corect "Romania, printre statele UE cu cele mai mici ponderi ale veniturilor din taxe in PIB". RETRANSMITEM ȘTIREA ÎN…

- Franța este miercuri in doliu dupa moartea in cursul nopții a regretatului cantareț Johnny Hallyday in urma unui cancer la plamani, care a suscitat primele reacții. Emmanuel Macron, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Celine Dion, Michel Polnareff ... de la anunțarea morții legendei rock and roll-ului…

- Cristina Neagu avertizeaza. Liderul naționalei feminine de handbal a Romaniei a identificat marea problema a tricolorelor la Mondialul din Germania. „Am inceput cum ne doream, cu doua victorii. De duminica, sa spunem, a inceput greul, am simțit atmosfera unui Campionat Mondial, pentru ca la meciul cu…

- Presa din Australia anunta ca fostul selectioner al Romaniei este favorit pentru ocuparea postului de antrenor al nationalei Australiei. Acesta are doi contracandidati: Jurgen Klinsmann si australianul Graham Arnold. ”Cangurii” au ramas fara antrenor dupa ce Ange Postecoglou, si-a dat demisia…