- Curtea de apel de la Versailles a apreciat in decizia comunicata vineri ca excluderea lui Le Pen din randurile FN, in august 2015, de catre biroul executiv al acesteia "nu are efect asupra calitatii sale de presedinte de onoare", intrucat statutul FN nu prevede ca aceasta functie pur onorifica sa…

- Justitia franceza a confirmat vineri excluderea lui Jean Marie Le Pen din formatiunea pe care a creat-o, Frontul National, dar doar ca simplu membru de partid, lasandu-i astfel titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP. Curtea de apel de la Versailles…

- Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil pentru ca (insula) Corsica sa fie mentionata in Constitutia' franceza, una din principalele revendicari ale aliantei intre sustinatorii autonomiei si separatisti. Aceasta ar fi, a subliniat Macron, 'o modalitate de recunoastere…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron referitoare…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza News.ro citand Reuters.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- Cultivatorii francezi de grau trebuie sa isi reduca costurile, in special la capitolul transport, daca vor sa puna capat vanzarilor in pierdere si sa isi recastige procentele de piata pe care le-au pierdut in fata producatorilor din regiunea Marii Negre si a altora, a apreciat marti Asociatia producatorilor…

- Ministrul britanic de Externe Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea tarii sale din Uniunea Europeana, a propus construirea unui pod de 35 de kilometri peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta.

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Lactalis, liderul pietei locale de lactate, se afla in mijlocul unui scandal de proportii in Franta dupa ce nu a retras suficient de repede de pe piata laptele praf contaminat cu salmonella. Guvernul francez a amenintat ca va impune sanctiuni gigantului dupa ce va mai multi retaileri francezi au…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Poliția franceza a anunțat ca toate bijuteriile furate in timpul jafului armat de la celebrul hotel Ritz din Paris au fost recuperate. Acestea au fost gasite intr-o geanta care probabil a fost scapata de unul dintre hoți, relataza BBC News. „Pot sa confirm ca toate bijuteriile furate au fost gasite…

- Directorul general al General Motors Co, Mary Barra, a facut o promisiune indrazneata investitorilor ca producatorul de automobile din Detroit va face bani din vanzarea de masini electrice pana in 2021, scrie Reuters.

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt date in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea. O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata",…

- India va depasi anul viitor Marea Britanie si Franta, din punct de vedere al economiei, estimeaza Institutul britanic pentru Economie si Cercetare in Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit Reuters.

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si in Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.…

- Marea Britanie ar urma sa-si piarda titlul de cel mai mare importator de sampanie din lume, a anuntat vineri Uniunea producatorilor de sampanie din Franta (UMC), citand impactul deprecierii lirei sterline in urma referendumului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmite Reuters.

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters, care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon, scrie libertatea.ro.Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi.

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Copiii din Franta, sub varsta de 16 ani, vor trebui sa primeasca acord parental pentru a putea folosi platforma Facebook sau orice alta retea sociala, potrivit unei legislatii aflate in lucru, scrie Reuters .

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Liderii gruparii Hamas au cerut palestinienilor sa inceapa o revolta populara, ca raspuns la decizia lui Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Liderii gruparii islamiste Hamas au cerut palestinienilor sa abandoneze eforturile de pace și sa inceapa o revolta populara impotriva…

- Comisia Europeana va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea intregii Uniunii Europene si nu doar a zonei unice, informeaza Reuters. Executivul comunitar va...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Angela Merkel, cancelarul in exercitiu al Germaniei si liderul formatiunii Uniunea Crestin-Democrata (CDU), a intensificat luni presiunile asupra Partidului Social-Democrat (SPD) pentru prelungirea coalitiei guvernamentale, argumentand ca natiunea si Uniunea Europeana au nevoie de stabilitate.…

- Din fericire, de aceasta data sculptura chiar seamana cu renumitul fotbalist in varsta de 32 de ani. Astfel, spre deosebire de Emanuel Santos, sculptorul spaniol Jose Antonio Navarro Arteaga a primit numai aprecieri pentru statuia sa atat de asemanatoare cu originalul. In cadrul…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF. "Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD. De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Parlamentarul si omul de afaceri rus Suleiman Kerimov, arestat marti seara de politia franceza pe aeroportul din Nisa in legatura cu un caz de evaziune fiscala, va comparea in fata instantei in vederea plasarii sale sub investigatie judiciara, transmite miercuri Reuters. Conform sistemului juridic…

- Franța dorește organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migranților in Libia și va cere sancțiuni daca autoritațile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian…

- Președintele din Zimbabwe a primit un ultimatum din partea partidului sau pentru a-și da demisia. Formațiunea politica aflata la putere i-a impus un termen limita pana cel tarziu luni la pranz, avertizand ca in caz contrar va fi pus sub acuzare, relateaza Reuters. Totodata, liderul de la Harare, care…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Parisul l-a invitat pe Saad Hariri și familia sa pentru "cateva zile" in Franța, intr-un "un gest de prietenie", iar sosirea premierului libanez demisionar nu este "in niciun fel" un exil politic, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron in cadrul Conferinței…