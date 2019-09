Stiri pe aceeasi tema

- Aparent, Anne-France Dautheville este doar o bunicuta in varsta de 75 de ani, din Franța, pasionata de calatorii! In realitate, a fost singura femeie care a facut singura inconjurul lumii, pe motocicleta.

- Guvernul francez va organiza o dezbatere privind politica in domeniul migratiei la 30 septembrie in Adunarea Nationala, a anuntat miercuri premierul Edouard Philippe, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Dezbaterea a fost promisa prima data de presedintele Emmanuel Macron in aprilie ca parte a…

- Lunea aceasta a intrat în vigoare o noua lege a educației în Franța în care se precizeaza ca în fiecare sala de clasa este obligatoriu sa fie arborat steagul Uniunii Europene. Legea, adoptata în iulie, mai impune ca în fiecare clasa sa fie expus și steagul Franței,…

- Guvernul francez a avizat miercuri trei proiecte de reforma institutionala prin care, printre altele, se doreste reducerea cu 25% a numarului de parlamentari si ca 20% dintre deputati sa fie alesi printr-un sistem proportional, în locul celui majoritar, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Purtatoarea…

- In 2018, Franta a inregistrat un numar record de turisti straini, peste 89 de milioane, potrivit unui raport publicat de Adunarea Nationala a Frantei, camera inferioara a Parlamentului. In ciuda datelor, care fac din Franta cea mai vizitata tara din...

- „Sunt negocieri și un blocaj fara precedent. (...) Nu se poate crea o majoritate obișnuita pana acum intre PPE și socialiști. Astfel incat, prin intrarea in scena a domnului Macron, care, deși a pierdut alegerile in Franța in fața lui Marine Le Pen, intoarce Europa cu josul in sus, pentru ca ține…

- «Imprudente» și «destabilizatoare» au fost termenii cu care Rusia a calificat noile sancțiuni americane impotriva Iranului. Este, potrivit Moscovei, «o strategie a Washingtonului de a taia toate caile de negocieri asupra programului nuclear iranian». «Autoritațile americane, se spune intr-un comunicat…