"Suntem ingrijorate de riscul ca acordul din 2015 sa fie reziliat, sub presiunile sanctiunilor impuse de SUA si in urma deciziei Iranului de a nu mai aplica mai multe dintre dispozitiile centrale ale acordului", noteaza Parisul, Londra si Berlinul.



"Tarile noastre sunt profund ingrijorate de atacurile la care am asistat in Golful Persic si dincolo de el, precum si de deteriorarea securitatii in regiune. Credem ca a venit momentul sa actionam in mod responsabil si sa cautam mijloace pentru a opri escaladarea tensiunilor si a relua dialogul", se spune in comunicat.



Pentru Franta,…