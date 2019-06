Franţa: Manifestaţie a ''vestelor galbene'' la Toulouse, dispersată rapid de forţele de ordine Peste o mie de protestatari francezi din miscarea ''vestelor galbene'' s-au adunat sambata in orasul Toulouse, dar au fost imediat dispersati de fortele de ordine cu gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc, transmite AFP.



La fel cum s-a intamplat saptamana trecuta la Montpellier, si sambata aceasta a fost lansat pe retelele de socializare un apel pentru a face din Toulouse ''capitala nationala'' a acestui protest ajuns la a 31-a sambata consecutiva.



Incepute pe 17 noiembrie ca un protest impotriva cresterii accizelor la combustibil, manifestatiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

