Franța, manifest fără precedent. 150 de personalități au semnat Circa 150 de personalitati, intelectuali si artisti din Franta au lansat miercuri un 'manifest pentru primirea migrantilor', refuzand orice concesie fata de ideile extremei-drepte, in momentul in care Europa este divizata cu privire la problema gazduirii migrantilor, relateaza AFP. 'Timpul tapilor ispasitori revine', deplange textul lansat de mass-media Regards, Politis si Mediapart a doua zi dupa o noua disputa europeana cu privire la gasirea unui port pentru debarcarea a 58 de migranti de pe nava umanitara Aquarius. Nava va acosta in cele din urma in Malta inainte ca migrantii sa fie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

