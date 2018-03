Franta: Mandat de arestare pe numele printesei Hassa bin Salman, sora printului mostenitor al Arabiei Saudite, acuzata ca a ordonat lovirea si umilirea unui muncitor, in Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Hussat ben Salmane este acuzata ca i-a ordonat garzii sale de corp sa bata un meșter care se pregatea sa lucreze in apartamentul sau din Paris. Potrivit unor surse din justitia franceza, mandatul a fost emis la sfarșitul lunii decembrie, de catre un judecator de la Paris. In dosar se scrie…

- Justitia franceza a emis un mandat de arestare impotriva surorii printului mostenitor saudit Mohammed Bin Salman, sub banuiala ca aceasta i-a ordonat unei garzi de corp sa loveasca un barbat chemat pentru lucrari de reamenajare a apartamentului sau din Paris, a indicat joi o sursa apropiata dosarului,…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- In cursul zilei de 6 martie a.c., pe raza localitații Poiana Sibiului, polițiștii sibieni au identificat și prins un localnic in varsta de 37 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare. Read More...

- Un barbat de 29 de ani este cautat de autoritatile din Belgia dupa ce a comis mai multe furturi in aceasta tara. Acesta revenise in Romania, cu speranta ca va scapa de raspunderea penala.

- „Le Printemps des Poetes“ este o asociatie culturala cu sediul la Paris care coordoneaza – pe plan national si international – desfasurarea saptamanii poeziei, festivalul „Le Printemps des Poetes ”, festival ce are loc in fiecare an in luna martie, atat in Franta, cat si in alte 65 de tari. In Romania,…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Marine Le Pen, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta), a fost inculpata joi de catre un judecator de la Nanterre pentru ca a difuzat, in decembrie 2015, fotografii cu atrocitati comise de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) pe Twitter, relateaza AFP, citat de News.ro . Le Pen a fost…

- Din pacate, ei au parasit prematur competitiile. Vlad Visan a participat la turneul de Grand Slam de la Dusseldorf (Germania), in cadrul categoriei 81 kg. El a trecut de primul tur, dar a pierdut in cel secund, fara a putea concura apoi in recalificari. La randul sau, Daniel Matei a…

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia. Temperaturi de...

- Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin trei victime, una in Franta si doua in Polonia, informeaza France Presse. Temperaturi de pana la -10 ° C, resimtite ca -18 ° C in conditii de vant: frigul venit din Siberia a ajuns…

- Actrita Simona Maicanescu deschide, in 23 februarie, seria permanenta de teatru a ICR Londra in anul 2018 cu „Febra”, un monolog dramatic de mare forta, plin de emotie, dar si de umor. Scris de faimosul actor si dramaturg american Wallace Shawn si regizat de suedezul Lars Noren, spectacolul examineaza…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- O sculptura antica care reprezinta o camila in marime naturala, descoperita in Arabia Saudita. O sculptura care reprezinta o camila in marime naturala, care dateaza din urma cu 2.000 de ani, a fost gasita in deșertul Saudit, un loc care nu poate susține viața. Chiar daca reprezetari artistice ale camilelor…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- Tribunalul Cluj a emis mandat european de arestare pe numele unui om de afaceri controversat. Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, este cautat in toata Europa dupa ce acesta a fugit de la domiciliu.

- Politistii au inceput demersurile pentru gasirea omului de afaceri Ioan Bene, condamnat in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, in baza unui mandat european de arestare care a fost emis de catre Tribunalul Cluj. Bene a fost condamnat definitiv la trei ani si opt luni de…

- David Schickler 1835 1909 era nepotul unui comerciant si bancher prusac stabilit in Franta in secolul XVIII. Pasionat de calatorii, el a intreprins un voiaj in Orient in 1858. Pe baza notelor de calatorie, Schickler a publicat in 1863, la Paris, volumul En Orient. Souvenirs de voyage. 1858 1861. Institutul…

- In urma cu 20 de ani, Prințesa Diana a murit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de...

- In urma cu 20 de ani, Lady Di, supranumita „prințesa inimilor” a pierit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de paparazzi. In bolidul Mercedes se mai afla și iubitul de atunci al Dianei, miliardarul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca BMW 320 in valoare de peste 10.000 de euro ce figura ca fiind declarat furat din Portugalia, de la sfarsitul anului 2016. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, data…

- Turnul Eiffel a fost inchis marti vizitatorilor ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile de la Paris, oras afectat de o furtuna de zapada la fel ca jumatate din Franta, relateaza EFE. Societatea care gestioneaza Turnul Eiffel, cel mai popular monument francez si care a fost vizitat in 2017 de peste…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Pascal Garnier, francezul stabilit la Putna, s-a indragostit iremediabil de Romania și a devenit ghid, pentru a le putea arata strainilor frumusețile țarii noastre. Cu ajutorul sau, mii de turiști au descoperit locuri pitorești. De mai bine de 10 ani, Pascal simte romanește. Ne-a invațat limba, iubește o…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Radauti, a fost dat in urmarire in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare irlandeze. Dan Calin este acuzat de savarsirea de infractiuni economice, in sfera inselaciunilor, comise in luna octombrie a anului trecut.Alte ...

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare. Decizia nu este una definitiva și va fi atacata in instanța de avocații fostului edil. Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru a se acoperi, informeaza AFP. Investigatiile vor fi efectuate de Inspectoratul General…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca ar fi ucis o tanara, impingand-o in fata metroului, ramane in arest, dupa ce magistratii Tribunalului Bucuresti i-au prelungit, vineri, mandatul de arestare, informeaza Mediafax. Judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, prelungirea mandaului de arestare…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Tiberius Barbacioru, avocat al lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a precizat astazi, la Antena 3, ca este de asteptat sa se propuna emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Radu Mazare, dar ca acest demers juridic nu va rezolva si nu va dinamiza in niciun fel procesul penal,…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP. 'Avand…

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP.…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…

- Presedintele Siriei Bashar al-Assad a atacat luni in mod violent Franta, pe care a acuzat-o de ”sustinerea terorismului” si a apreciat ca Hexagonul ”nu are dreptul sa vorbeasca despre pace” in Siria, relateaza AFP, citat de News.ro. Critica sa virulenta intervine la citeva zile dupa ce Parisul a acuzat…

- Stabilita de aproape 20 de ani in Franța, Rona Hartner nu a uitat niciodata de Romania, țara in care revine ori de cate ori are ocazia. Chiar daca este mai mereu pe drumuri, actrița ne-a marturisit ca niciodata nu cara bagaje dupa ea. Rona Hartner are 3 case, ceea ce o ajuta sa aiba cu ce se imbraca…

- Dupa ce a cumparat cel mai scump tablou si unul dintre cele mai luxoase iahturi, printul mostenitor al Arabiei Saudite si-a mai trecut in palmares cel mai scump castel din lume. Este vorba de o constructie situata langa Paris, pe care Mohammad bin Salman a platit 275 de milioane de euro. Printul saudit…