- Ministrul de interne francez, Christophe Castaner, a declarat ca riscul terorist ramane „ridicat” spre „foarte ridicat” in Franta in urma atacului de joi in care patru angajati ai politiei din Paris au fost ucisi de un coleg radicalizat.

- Intr-o interventie la postul de radio France Inter, ministrul, care si-a reiterat intentia de a nu demisiona, a precizat ca, din 2003, politia a dejucat in jur de 59 de atacuri teroriste, inclusiv trei de la inceputul anului in curs. Christophe Castaner a respins duminica apelurile de a demisiona…

- Teodorovici promite toleranta zero pentru “orice inseamna evaziune fiscala, oricat de dura si de lunga va fi lupta”. Ce schimbari face la Vama Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca va manifesta toleranta zero fata de tot ceea ce inseamna evaziune fiscala. Teodorovici…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.

- "Cred ca suntem in situatia de a avea o propunere pana la finele anului", care sa poata ulterior fi negociata si sa se ajunga la un acord pana la mijlocul lui 2020, a spus secretarul general al OECD, mexicanul Angel Gurria, intr-o declaratie comuna cu Le Maire, la Paris.Gurria, care a…

- Noul prim-ministru grec, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, aflat joi intr-o vizita la Paris, le-a adresat un apel investitorilor francezi sa 'profite de oportunitatile' oferite de Grecia odata cu instalarea guvernului sau, relateaza AFP. 'Lansez un apel catre companiile franceze…

- Vicepremierul Mihai Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne, a anunțat in urma videoconferinței cu șefii de arme din MAI, prefecții și șefii inspectoratelor județene ca toți șefii trebuie sa iși intrerupa sau anuleze concediile și sa conduca personal reorganizarea totala care sa readuca credibilitatea…

- Mai multe țari planuiesc o misiune navala europeana in Golful Persic pentru contracararea actiunilor Iranului, iar printre acestea se numara și Romania, scrie presa germana. Mai multe tari au exprimat, in Comitetul Politic si de Securitate al Consiliului UE, intentia de a participa la misiunea navala…