Franța: Macron ia n considerare organizarea unui referendum pentru reducerea numărului de parlamentari Președintele Franței, care continua luni marea dezbatere naționala direct din suburbiile Parisului pentru a ieși din criza vestelor galbene, ar putea lua în considerare organizarea unui referendum, potrivit presei, relateaza AFP.

&"Potrivit confidențelor apropiaților sai, președintele Republicii este pregatit sa convoace un referendum în ziua alegerilor europene, pe 26 mai, pentru a scapa de criza vestelor galbene&", scrie Journal du Dimanche.

Șeful Statului încearca sa recâștige încrederea opiniei publice dupa doua luni și jumatate de revolta sociala și demonstrații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

