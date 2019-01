Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care a participat la Forumul Economic de la Davos, din Elvetia, a declarat ca în privinta a numeroase probleme în Uniunea Europeana nu exista unanimitate de vederi, ca Europa trebuie sa adopte decizii rapide în ceea ce priveste unele probleme internationale…

- In marea dezbatere nationala initiata de presedintele Emmanuel Macron in urma protestelor ''vestelor galbene'', o posibila limitare a imigratiei in Franta prin instituirea unor cote nu este o chestiune tabu, a declarat luni liderul deputatilor din partidul acestuia din urma, La Republique en Marche,…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a reafirmat duminica ''marele sacrificiu'' al kurzilor in lupta antijihadista in Siria si a avertizat impotriva unei ''recrudescente a terorismului'' in cazul in care acestia sunt tinta unei noi ofensive turce, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Kurzii…

- Decapitarea guvernului britanic nu mai e decat o chestiune de timp. Franta risca sa nu-si revina. Majoritatea guvernamentala belgiana s-a destramat. Se pregateste cea germana. Arde si la granitele UE. Ce cauze are criza? Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cedat in fata revolutiei vestelor…

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…

- Ministrul Ecologiei din Franta, Brune Poirson, si Laurent Fabius, cel care a coordonat acordul de la Paris din 2015 privind schimbarile climatice, au avertizat guvernele mondiale sa nu se foloseasca de protestele violente din Franta drept scuza pentru a-si restrictiona masurile impotriva incalzirii…

- Miniștrii și colaboratorii lui Macron, și deputații din partidul La République en Marche sunt acum divizați între partizanii unei politici dure și cei care dori ca puterea sa cedeze, într-un compromis. Emmanuel Macron are la dispoziție puține ore…

- Presa franceza a remarcat faptul ca la intalnirea de la Palatul Elysee, Macron si-a pus mana pe genunchiul liderului american si l-a numit pe Trump prietenul sau. La randul sau, Trump a spus ca si el il considera pe Macron un prieten foarte bun, cu care are multe in comun. “Vrem o Europa puternica.…