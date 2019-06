Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea franceza de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National), condusa de Marine Le Pen, ar fi pe primul loc la alegerile europene, cu circa 24% din voturi, relateaza presa internaționala. Astfel, partidul extremist ar fi în faţa partidului preşedintelui Emmanuel…

- Kylian Mbappe si ceilalti componenti ai selectionatei de fotbal a Frantei, castigatoarea titlului mondial in vara anului trecut, vor primi Legiunea de onoare din partea presedintelui francez Emmanuel Macron, in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 4 iunie, la Palatul Elysee. "Les…

- In programul electoral dat publicitatii miercuri, partidul La Republique en Marche apreciaza ca aceste fonduri ar stimula dezvoltarea energiei si transportului curate si ar permite reeducarea lucratorilor pentru o tranzitie ecologica.De asemenea, partidul a facut apel la incetarea utilizarii…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…

- Fostul candidat la președinția Franței, Francois Fillon, și soția sa Penelope vor fi trimiși in judecata in cazul scandalului angajarilor fictive din timpul campaniei electorale din 2017, a declarat marți o sursa judiciara, relateaza Reuters. La un moment dat, favorit clar pentru a caștiga…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Mai bine mai tarziu... IN ACEASTA DUPA-AMIAZA, LA CIMITIRUL PARIZIAN PERE LACHASSE, PRESEDINTELE ILIESCU VA DEPUNE CATE O FLOARE PE MORMINTELE LUI BRANCUSI Sl IONESCO "LOCUL BASARABIEI NU ESTE IN STRUCTURILE EUROASIATICE"…

- Uniunea Europeana nu va fi pe termen lung "ostatic" in criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, presedintele Frantei, somand Marea Britanie sa propuna o solutie privind iesirea ordonata din Uniunea Europeana pana pe 10 aprilie."Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii Europene…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi marti dimineata la Palatul Elysee pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cancelarul german, Angela Merkel, si pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre comert si climat, a anuntat joi presedintia Frantei, relateaza…