- Fortele de ordine franceze au procedat la un numar record de 1.082 de interpelari sambata la Paris, cu ocazia unei noi actiuni de mobilizare a 39; 39;vestelor galbene 39; 39;, marcata de violente, potrivit cifrelor difuzate duminica de Prefectura Parisului, relateaza AFP citat de Agerpres.roMinisterul…

- Banca Centrala a Frantei si-a redus luni la jumatate, de la 0,4% la 0,2%, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de Produsul Intern Brut al Frantei in trimestrul patru, ca urmare a impactului manifestatiilor 'vestelor galbene' asupra majoritatii sectoarelor economiei, informeaza AFP.…

- Pe fondul solicitarilor tot mai multe pentru a pune capat crizei "vestelor galbene", care s-a aprins in Franta, presedintele Emmanuel Macron se va adresa luni poporului francez, deoarece autoritatile fac bilantul costurilor saptamanilor de proteste antiguvernamentale, anunta AFP.

- Amintim ca 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii.Protestele ''vestelor galbene'',…

- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. …

- Franta este in alerta rosie, iar Parisul se baricadase din nou sambata dimineata, inainte de manifestatii ale ”vestelor galbene” sambata - o criza sociala si politica ce zguduie tara si sidereaza lumea, relateaza AFP. Peste 300 de persoane au fost deja arestate de dimineata.

- O femeie de 80 de ani, din Marsilia, a murit dupa ce a fost lovita de un proiectil cu gaz lacrimogen care a intrat pe fereastra casei sale. Incidentul a avut loc in timpul protestelor vestelor galbene si a ridicat la 4 numarul celor care si au pierdut viata de la inceperea violentelor. In acelasi timp,…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cel…