Franța: Justiția refuză prenumele "Jihad", invocând interesul superior al copilului Justiția franceza a refuzat vineri prenumele "Jihad", dat în urma cu aproape un an de catre o mama fiului sau nou nascut, apreciind ca are un "sens peiorativ", scrie AFP.



"Tribunalul nu a acceptat acest prenume deoarece considera ca poate fi nociv pentru copil și de natura a-i crea probleme", a precizat parchetul din Dijon, care a subliniat ca a luat în calcul "interesul superior al copilului".



"Prenumele +Jihad+, care are un sens peiorativ deoarece este asociat cu mișcari islamiste, este înlocuit cu prenumele +Jahid+,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

