Franţa îşi reafirmă sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters.



Parisul este preocupat in legatura cu programul balistic al Iranului si activitatile sale in regiune, se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului de Externe francez, care evoca in acest sens sprijinul iranian pentru rebelii houthi in Yemen, dar fara a mentiona rolul Teheranului in Siria.



