Franţa îşi dezvăluie noua strategie spaţială militară Florence Parly s-a deplasat la Comandamentul de aparare aeriana si operatiuni aeriene (CDAOA), cu baza la Lyon Mont-Verdun, de unde a anuntat principalele orientari militare franceze in spatiu, un mediu esential pentru armata, care a devenit o noua scena de confruntare intre marile puteri. 'Ne vom intari cunostintele despre situatia spatiala, ne vom proteja mai bine satelitii, inclusiv intr-un mod activ', a declarat Macron la 13 iulie, deschizand calea pentru o supraveghere sporita a spatiului si utilizarea capacitatii ofensive ca raspuns la o amenintare.

- Emmanuel Macron a anuntat sambata trecuta ca, incepand din luna septembrie anul acesta, urmeaza a fi creat un comandament militar special al apararii spatiale, integrat in fortele aeriene care, din acel moment, devin « Forte aeriene si spatiale ». Macron a lansat astfel un mesaj clar- acela ca Franta…

- "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat el in fata comunitatii militare reunite la Ministerul…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala a Franței, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va…

