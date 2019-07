Franța introduce o eco-taxă cuprinsă între 1,50 și 18 euro pentru biletele de avion Guvernul francez a anunțat marți introducerea, începând cu 2020, a unei eco-taxe cuprinsa între 1,50 și 18 euro pentru biletele de avion la plecarile din Franța, scrie AFP.



Eco-taxa, care nu se va aplica decât pentru zborurile de plecare din Franța, va fi de 1,50 euro la clasa economic pentru zborurile interne și intra-europene și de 9 euro la business.



Pentru zborurile în afara UE, eco-taxa va fi de 3 euro pentru zborurile la clasa economic și de 18 euro pentru clasa business.



Noua taxa ar urma sa aduca venituri bugetare suplimentare de 180 de

Sursa articol: hotnews.ro

