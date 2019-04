Franta va interzice utilizarea dioxidul de titan ca aditiv alimentar incepand din 2020, dupa ce Agentia pentru Securitatea Sanitara a Alimentatiei, Mediului si Muncii din Franta (ANSES) a anuntat ca nu exista dovezi suficiente pentru a garanta siguranta acestei substante, informeaza Reuters.

Dioxidul de titan are o utilizare larga in industrie, sub forma de inalbitori in special pentru vopsele, dar si in sectorul alimentar unde poarta eticheta…