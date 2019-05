Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul francez Francois-Henri Pinault, care deține, printre altele, brandurile de lux Gucci and Yves Saint Laurent, s-a oferit sa doneze 100 mil. euro pentru reconstrucția catedralei Notre Dame, scrie presa franceza. Pinault, soțul actriței Salma Hayek și CEO al gigantului de lux…

- Miliardarul francez Francois-Henri Pinault, care deține, printre altele, brandurile de lux Gucci and Yves Saint Laurent, s-a oferit sa doneze 100 mil. euro pentru recosntrucția catedralei Notre Dame, scrie presa franceza. Pinault, soțul actriței Salma Hayek și CEO al gigantului de lux…

- Planurile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera provenind de la autoturisme si camionete pana in 2030, convenite deja informal cu Consiliul, au fost votate miercuri. Eurodeputatii si ministrii UE au convenit asupra unui obiectiv mai strict (37.5%) de reducere a emisiilor pentru…

- ORA de VARA 2019! Anunt de ultim moment de la UE. Renuntarea la schimbarea orei de vara incepand cu 2021, noi reguli privind protectia drepturilor de autor in mediul online sau interzicerea produselor din plastic de unica folosinta sunt printre propunerile legislative care vor fi supuse la vot in…

- Renuntarea la schimbarea orei de vara incepand cu 2021 va fi supusa la vot in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din aceasta saptamana, a doua din luna martie. Eurodeputatii se vor pronunta marti asupra propunerii de renuntare la schimbarea sezoniera a orei incepand cu 2021. Conform proiectului…

- Sute de persoane s-au adunat, sâmbata, în centrul orasului Paris, în cadrul unui nou protest al miscarii „Vestele galbene”, care denunta degradarea nivelului de trai în Franta, informeaza Mediafax citând BFMTV.com si Le Figaro. Mitinguri de protest au fost programate…

- Cresterea nivelului de poluare cu particule fine din ultimele zile a determinat autoritatile sa interzica miercuri circulatia vehiculelor cele mai poluante la Paris si in suburbii precum si, pentru prima data, in orasul Lille, din nordul tarii, potrivit AFP. In capitala Frantei, interdictia de circulatie…

- Consiliul UE a aprobat astazi acordul privind noile norme referitoare la conservarea resurselor piscicole si protectia ecosistemelor marine. Aceste masuri includ specificatii privind uneltele de pescuit si dimensiunile ochiurilor de plasa, zonele inchise si sezoanele inchise, precum si masuri prin…