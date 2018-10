Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul L'Equipe aminteste ca pe 8 septembrie se implinesc 45 de ani de la primul meci al nationalei de fotbal a Frantei avandu-l selectioner pe romanul Stefan Kovacs, cel care semnase cu cateva saptamani inainte cu federatia de la Paris, dupa ce castigase doi ani la rand Cupa Campionilor Europeni…

- Ancheta deschisa dupa ce trei turisti spanioli au petrecut o noapte in grota Padirac (sud-vestul Frantei) a constatat deficiente in procedura de control a vizitatorilor, potrivit AFP. La trei zile dupa...

- Autoritațile dintr-un sat francez din Pirinei, aflat la granița cu Spania, nu vor mai percepe taxe și impozite de la cetațeni, pentru ca este deja “prea bogat”, scrie Daily Mail. Le Perthus, un sat cu doar 586 de locuitori, de la granița franco-spaniolă, are un excedent bugetar…

- Doua persoane au decedat aparent in urma unor evenimente care nu au avut legatura un incidentele produse. La Annecy, un barbat de 50 de ani a cazut intr-un canal fara suficienta apa. El a suferit leziuni la gat si nu a mai putut fi salvat. Altul, de 30 de ani, a decedat la Saint-Felix, dupa ce masina…

- Finala mare a Campionatului Mondial de fotbal din Rusia se disputa astazi, de la ora 18.00, intre echipele nationale ale Frantei si Croatiei.Partida este transmisa in direct la TVR1 si TVR HD.Finala mica i a revenit, ieri, Belgiei, care a dispus de Anglia cu 2 0 si a ocupat astfel locul trei in lume.In…

- "Am fost interesata fiindca mai este si (Benjamin) Mendy (originar din Senegal) in echipa Frantei", a afirmat miercuri avocata Borso Pouye, confirmand o informatie din presa locala. "Mai multi inculpati care erau in libertate mi-au spus de asemenea ca sunt interesati de o intrerupere a dezbaterilor…

- Franța, prima finalista de la Campionatul Mondial Rusia 2018! Dupa o pauza de 12 ani, naționala Franței revine intr-o finala de Cupa Mondiala. Elevii lui Didier Deschamps au invins Belgia, scor 1-0, intr-o semifinala superba jucata la Sankt Petersburg.