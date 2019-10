Franţa, 'îngrijorată' după evadarea rudelor membrilor SI "Bineinteles ca suntem ingrijorati de ce s-ar putea intampla si de aceea dorim ca Turcia (...) sa termine cat mai curand interventia pe care a inceput-o, pe care evident ca am condamnat-o", a spus Sibeth Ndiaye in emisiunea "Dimanche en Politique" la canalul televiziunii publice France 3.



Autoritatile kurde au anuntat duminica evadarea a aproximativ 800 de rude ale jihadistilor din SI dintr-o tabara de persoane stramutate din nordul Siriei, situata in apropierea luptelor dintre fortele kurde si proturce.



"Nu stiu astazi care sunt exact personalitatile care au fugit din tabara,…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

