Potrivit unor sondaje recente, intre 32% si 41% dintre francezii intervievati intentioneaza sa 'participe intr-o maniera sau alta' la dezbatere, insa doar 29% dintre ei sunt optimisti cu privire la rezultatul acestei strategii avansate de Palatul Elysee. Sustinerea francezilor pentru miscarea 'vestelor galbene', desi in scadere, ramane majoritara, noteaza AFP. Aceasta dezbatere 'nu este un proces electoral si nici un referendum', explica presedintele Macron in scrisoarea sa deschisa catre francezi, 'Lettre aux Francais', in care detaliaza liniile directoare dupa care se va desfasura aceasta…