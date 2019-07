Franta incearca sa-i ajute pe fermierii afectati de seceta

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni ca va impune din 23 iulie taxe antidumping la unele produse din otel inoxidabil importate din UE, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale globale, transmite Reuters. Taxe antidumping cuprinse intre 18,1% si 103,1% vor fi aplicate…

- Vremea excesiv de calduroasa din Franta va prelungi seceta care a afectat tara in ultimele luni, inclusiv generarea energiei nucleare si sectorul agricol. Saptamana trecuta, in 73 de departamente din cele 96 ale Frantei au fost instituite restrictii de apa, fiind interzise, printre altele, umplerea…

- Ungaria a castigat o disputa in justitie cu organismele europene de reglementare cu privire la taxa pe publicitate, o noua lovitura pe care o primeste comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, in lupta sa impotriva statelor membre care in opinia sa ofera avantaje incorecte anumitor companii,…

- Irlanda se confrunta cu o severa criza a locuintelor, numarul persoanelor fara adapost depasind pragul de 10.000, ceea ce reprezinta un nou record, conform ONG-urilor care ofera servicii sociale. In acest context, My Streets Ireland, una dintre cele 1.400 de companii din aceasta tara care…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Regulile fiscale din Uniunea Europeana ruineaza continentul si trebuie schimbate, a declarat miercuri vicepremierul italian Matteo Salvini, potrivit Reuters. "Daca exista reguli europene care ruineaza continentul, ele trebuie schimbate", a declarat el presei cu ocazia unei intalniri cu oameni…

- Apple se va afla in centrul unei investigatii a Uniunii Europene ca urmare a plangerii facute de Spotify in urma cu doua luni. Plangerea facuta in luna martie de Spotify nu va ramane fara raspuns din partea comisarilor europeni care, conform surselor citate de Financial Times, vor demara o…

- Parlamentul European are costuri ridicate, care nemultumesc pe buna dreptate, crede candidatul PPE la presedintia Comisiei Europene, care spune ca institutia ar trebui sa aleaga unul din cele doua sedii actuale, de la Strasbourg si Bruxelles, pentru a-si desfasura activitatea. Weber intervine…