- Franta a declarat o zi de doliu national luni dupa moartea, joi, a fostului presedinte Jacques Chirac, la varsta de 86 de ani, relateaza dpa si AFP. O ceremonie religioasa va avea loc luni la biserica Saint-Sulpice la ora 10.00 GMT, a anuntat Palatul Elysee. Serviciile religioase oficiale au loc de…

- Abdullah Morsi, cel mai tanar dintre fii fostului presedinte al Egiptului, a murit, joi, intr-un spital din Cairo in urma unui infarct. Moartea acestuia vine dupa ce tatal sau, Mohamed Morsi, a decedat, in iunie, intr-un tribunal egiptean, un eveniment pus atat de familia acestuia, cat si de mai multe…

- "De la inceputul procedurii de alegere a doamnei Kovesi in poziția de procuror șef european am spus ca șansele domniei sale vor crește dupa alegerile europarlamentare, deoarece prioritațile Franței vor fi altele. In urma cu doua saptamani am spus clar intr-un interviu ca prioritatea Franței…