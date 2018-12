Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de camion a fost lovit in timpul protestelor „vestelor galbene“ din Franta de un manifestant cu care incerca sa discute. Mai mult, protestatarul l-ar fi si insultat, spunandu-i ca este un „roman imputit“, relateaza „Le Progres“.

- Reprezentantii protestatarilor din Miscarea „Vestelor galbene” au anuntat ca nu vor mai participa la intalnirea cu prim-ministrul Edouard Philippe programata pentru marti, dupa ce au primit amenintari cu moartea de la mai multi protestatari violenti, relateaza BBC.

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Politia franceza antirevolta s-a luptat pur si simplu sambata cu protestatarii asa-numiti "Vestele galbene" pe strazile din Paris, in al treilea weekend de proteste impotriva costului ridicat al vietii care reprezinta una dintre cele mai...

- La Paris au fost din nou confruntari violente intre forțele de ordine și sute de persoane care s-au amestecat printre manifestanți. In multe regiuni ale Hexagonului, marșurile vestelor galbene s-au desfașurat pașnic, fara incidente.

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…