Franţa, în al noulea weekend cu proteste ale Vestelor Galbene Sambata sunt asteptate demonstratii la Paris, guvernul temandu-se de o repetare a violentelor din weekendul trecut. Peste 5.000 de politisti vor fi mobilizati in capitala iar toti ofiterii locali au fost mobilizati.



De asemenea, ar putea avea loc proteste masive in Bourges, un oras mic din centrul Frantei dupa ce mai multe grupuri au sugerat online ca din cauza locatiei se poate ajunge usor si ar avea o prezenta scazuta a politiei.



In oras, care are o populatie de 66.000 de persoane, s-au inchis muzee, s-au evacuat cladiri iar semnalizarile electronice de la statiile de autobuz… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

