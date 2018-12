Stiri pe aceeasi tema

- "Productia de cereale de anul acesta depaseste 30 de milioane de tone. La floarea soarelui am realizat peste 3,35 milioane de tone si suntem pe primul loc in Uniunea Europeana (UE), fiind cea mai mare productie de pana acum. La porumb mai avem de recoltat 0,5% din suprafata in judetele din centrul…

- Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul din Salonic si s-a mutat la Sofia unde pensia sa lunara de 800 de euro ii permite sa "traiasca ca un rege". "Desigur exista unele dificultati cu procesul de adaptare si sa iti faci prieteni. Dar…

- Masura survine dupa ce in august in Bulgaria au fost desfiintate cinci fabrici clandestine de tigari, dar detinatorii acestora nu au putut fi urmariti in justitie pentru fapte legate de prelucrarea tutunului. Conform amendamentului adoptat joi, in prima lectura, la Codul penal, realizarea de produse…

- Membrii unei retele specializate în escrocherii cu alocatiile sociale au fost arestati de politia franceza saptamâna trecuta, ei comitând o frauda de 1,7 milioane de euro, bani care au fost deturnati spre România, transmite luni

- Politia franceza investigheaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, care a fost dat disparut dupa ce a plecat din Franta in China, iar sotia acestuia a fost plasata sub protectie, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, informeaza Reuters.

- Divorț de zeci de milioane de euro in lumea buna! Calin Stoia, unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri de la noi din țara, se afla in prim-planul unui mega-scandal conjugal. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, detalii picante, de ultima ora, despre unul dintre cele…

- Reuters transmite informația citand surse din poliția franceza. Interpolul transmite ca localizarea directorului e o problema a autoritaților relevante din Franța și din China. Soția directorului Interpol a contactat poliția dupa ce nu a mai primit niciun semn de la soțul ei de cand acesta…

- Proprietarul hotelului de cinci stele care a gazduit liderii europeni, dar și microfoanele rusești este anchetat, noteaza The Insider. Este vorba despre hotelul „Marinela”, dintr-un cartier rezidențial al orașului Sofia. Proprietarul acestui edificiu este oligarhul bulgar Vetko Arabadjiev, proprietar…