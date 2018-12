Cel mai mare operator de autostrazi din Franta, Vinci Autoroutes, a declarat intr-un comunicat ca demonstratiile sunt in curs de desfasurare in 40 de locatii din reteaua sa si ca multe intersectii de autostrada au fost puternic avariate, in special in sudul Frantei.

Statia de taxare Bandol, la est de Marsilia, in sudul Frantei, a fost avariata de un incendiu in timpul noptii trecute si autostrada A50 a fost inchisa, a declarat Vinci, a carui retea este in principal in sudul si vestul tarii. Mai multe persoane au murit in accidente rutiere in timpul blocarilor de drumuri de catre 'vestele…