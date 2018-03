Stiri pe aceeasi tema

- Franta s-a oferit sa medieze conflictul din nordul Siriei, unde Turcia a lansat o campanie militara impotriva militantilor kurzi in ianuarie, noteaza new.ro, care citeaza BBC. Ankara doreste sa inlature militia kurda YPG, pe care o considera o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).…

- Varsta scolarizarii obligatorii in Franta va scadea de la sase la trei ani incepand cu toamna anului scolar 2019, o masura simbolica in scopul recunoasterii gradinitei, pe care cea mai mare parte dintre copii o frecventeaza deja la aceasta varsta, informeaza AFP marti, conform agerpres.ro. ''Am…

- Prețul pachetelor de țigari a ajuns deja la 8 euro. Vom armoniza prețul pachetului de țigari, in special prețurile cele mai mici, printr-o creștere medie de 35 de eurocenți pana la 7,10 euro pe pachet la finele anului, urmand ca in luna martie a anului urmator sa fie introdusa o noua majorare de…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fixat marti ca obiectiv, intr-un discurs privind francofonia, dublarea numarului elevilor din liceele franceze din strainatate, care primesc in prezent aproape 350.000 de tineri in 500 de institutii de invatamant din intreaga lume, potrivit AFP. Liceele…

- Societe Generale, a treia mare banca din Franta, a redus cu un sfert bonusurile pentru traderii sai, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Reducerea a fost comunicata...

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Emmanuel Macron i-a propus vineri lui Angela Merkel, pe care a primit-o la Elysee, sa stabileasca ”o foaie de drum clara si ambisioasa pana in iunie” in vederea unei refondari a Uniunii Europene (UE), relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- "Acest nou plan de extindere contine o transformare a parcului Walt Disney Studios, incluzand trei noi zone tematice, dedicate personajelor din universul Marvel, filmul animat 'Frozen' si franciza 'Star Wars', dar si mai multe atractii si spectacole noi", a precizat grupul american intr-un comunicat…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- Guvernul lui Emmanuel Macron a dezvaluit propuneri dure pentru reprimarea imigratiei si azilului din Franta, pe fondul plangerilor formulate de grupurile pentru drepturile omului si de protestele de...

- George Weah, noul președinte al Liberiei, s-a intalnit miercuri cu Emmanuel Macron la Paris. "Aveam un singur teren și am cucerit Balonul de Aur. Daca ar fi fost zece terenuri, Liberia poate ar fi caștigat zece Baloane de Aur". George Weah nu mai conduce o echipa, ca in vremea cand impresiona la Monaco,…

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza sa fie…

- Partidul condus de Victor Ponta și Daniel Contantin, Pro Romania, a capatat identitate juridica, iar de acum incolo mai urmeaza o serie de pași procedurali și aceasta mișcare va deveni partid cu acte in regula. Citește și: Victor Ponta și Daniel Constantin au dat LOVITURA cu Pro Romania…

- Sute de liceeni au protestat la sfarșitul saptamanii in Franța, dupa ce ministrul Educației, Jean-Michel Blanquer, a anunțat miercuri reforma examenului de bacalaureat. Examen considerat sacrosant, introdus prin decret de catre Napoleon, in 1808, bacalaureatul nu mai raspunde insa nevoilor moderne de…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace comunitatea voastra sunt condamnate cu tarie si vor continua sa fie condamnate", a declarat Macron intr-un discurs menit sa marcheze Anul Noul chinezesc sarbatorit…

- Franta a anuntat miercuri o transformare profunda a bacalaureatului sau, examen sacrosant aparut in timpul lui Napoleon care nu mai raspunde insa nevoilor moderne de formare, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care vrea sa introduca o reforma majora in domeniu, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a amenintat ca va “ataca” Siria daca vor fi gasite dovezi ca guvernul sirian foloseste arme chimice impotriva cetatenilor, scrie BBC, conform news.ro.“Vom ataca locurile din care se fac aceste lansari sau acolo unde sunt organizate”, a spus presedintele…

- Sanctiuni financiare mai dure, publicarea condamnarilor, consolidarea puterilor prefectilor si inspectiei muncii se afla intre masurile pe care Guvernul francez le-a anuntat luni, in lupta impotriva fraudelor in munca detasata, in contextul prezentei unui numar mai important ca niciodata de muncitori…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- PMP vrea consultarea cetatenilor pentru reducerea numarului de parlamentari Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Partidul Miscarea Populara va initia o campanie nationala de consultare a cetatenilor cu privire la reducerea…

- PMP a redepus in Parlament proiectul de lege privind reducerea numarului de parlamentari la 300, a declarat, joi, presedintele executiv al partidului Eugen Tomac, afirmand ca societatea trebuie sa inteleaga ”cat de toxic a ajuns Parlamentul”.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti seara, in cadrul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armenilor din Franta (CCAF), sa actioneze pentru includerea in calendar a unei ''zile de comemorare a genocidului'' armean, o promisiune facuta in campanie,…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor dezmembrate a crescut cu circa 67%, intr-un context in care imigratia ilegala este un subiect deosebit de sensibil in Franta, noteaza France Presse. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron si-a facut o prioritate din acest subiect si sustine ca vrea…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- Obiectivul strategic al Guvernului este realizarea unei cresteri economice inteligente, a afirmat luni Viorel Stefan, propus ca vicepremier, precizand ca alte proiecte ale viitorului Executiv sunt adoptarea Codului economic si reducerea birocratiei si a numarului de impozite si taxe. "Obiectivul…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Franța a adoptat, miercuri, un cod vestimentar și de conduita pentru deputații din Adunarea Naționala, dupa câteva "derapaje" ale stângii radicale, criticate de aleșii partidului președintelui Emmanuel Macron.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au reafirmat duminica "hotararea de a aprofunda si mai mult cooperarea" intre Franta si Germania, intr-o declaratie comuna pentru a marca cea 55-a aniversare a unui tratat bilateral, Tratatul de la Elysee, potrivit AFP.…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- Sociologul Vasile Dîncu a declarat, marti, ca PSD face o mare greseala prin faptul ca îsi alege oamenii pe care îi propune în functiile de ministri pe baza unei logici geografice, ceea ce influenteaza declansarea crizelor guvernamentale. "O mare greseala pe…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Dupa Brexit, Franta se si vede noul lider al Europei, mai ales presedintele ei, Emmanuel Macron care si-a incheiat tantosa vizita in China, sub privirea ironica a vulpoiului Xi Jinping, ratand o mare ocazie sa taca. Democratul, ecologistul anti Trump si cavalerul drepturilor omului Emmanuel Macron a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Astfel, in timp ce utilizatori ai retelei de socializare Twitter au creat hashtagul #InventYourFakeNews, parlamentari ai opozitiei franceze avertizeaza asupra riscurilor fata de libertatile cetatenesti, iar unii experti sunt de parere ca o astfel de lege nu este cel mai bun instrument pentru atingerea…

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Guvernul de la Paris a confirmat restabilirea unei circumscriptii nationale unice in Franta pentru alegerile europarlamentare din 2019, conform proiectului de lege examinat miercuri de executivul francez, transmite France Presse. De la alegerile europene din 2004, exista un mod de scrutin…