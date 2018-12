Stiri pe aceeasi tema

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…

- Poliția franceza a arestat deja 317 de persoane la Paris, inaintea protestelor planificate astazi de mișcarea "Vestele galbene" din capitala franceza, incercand sa previna ciocnirile violente dintre agresori și forțele de poliție. Lumea a inceput sa se stranga in zona Arcului de Triumf. Autoritațile…

- La capatul a trei saptamani de proteste care au paralizat și au devastat principalele orașe din Franța, executivul de la Paris a cedat presiunii strazii și a suspendat majorarea taxelor pentru carburanți....

- Guvernul francez introduce un moratoriu privind cresterea taxei la carburanti, in urma protestelor violente care au devastat Parisul. Trei morti, 263 de raniti si 412 retinuti este bilantul manifestatiilor de sambata, cand peste 130.000 de persoane au iesit in strada la chemarea Miscarii…

- Premierul francez Edouard Philippe a anunțat suspendarea pentru șase luni a majorarii taxei la carburanți, au anunțat marți surse guvernamentale, relateaza France 24, coform Mediafax.Manifestații violente au fost inregistrate in Franța, in utlimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anunțase ca va scumpi…

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Guvernul francez a anuntat luni ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene".

- Guvernul francez a anunțat luni ca va suspenda creșterea taxei la carburanți, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", relateaza site-ul postului BBC, conform Mediafax.Proteste majore au fost inregistrate…