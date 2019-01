Franța: Google, amendă de 50 de milioane de euro pentru nerespectarea regulamentului GDPR Google a primit luni o amenda record de 50 de milioane de euro din partea autoritații franceze însarcinate cu protecția datelor, care a apreciat ca este insuficienta informarea utilizatorilor despre exploatarea datelor lor personale, scrie AFP.



Comisia naționala pentru informatica și libertați, arbitrul francez pentru datele personale, este prima instanța europeana de reglementare care sancționeaza o mare platforma internet pe baza noului regulament european privind protecția datelor personale (GDPR) intrat în vigoare în 25 mai.



Acest text permite aplicarea de amenzi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

