- Franta si Statele Unite au ajuns la un acord pentru pune capat blocajului legat de taxa franceza pentru giganții tehnologici americani. Compromisul franco-american cu privire la taxarea giganţilor din domeniul digital, găsit cu ocazia summitului G7 de la Biarritz, a permis reducerea ameninţării…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat luni ca s-a ajuns ''la un foarte bun acord'' in cadrul G7 pentru ca in 2020 ''sa poata fi modernizate regulile fiscalitatii internationale'' in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), relateaza agentia EFE.In…

- Revolut, FinTech-ul britanic cu peste 6 milioane de utilizatori in Europa, lanseaza astazi in Romania serviciul de tranzactionare de actiuni la bursa, ce va fi disponibil, in prima etapa, utilizatorilor de abonamente Revolut Metal. Odata cu lansarea serviciului, clientii Revolut Metal vor…

- facebReteaua de socializare Facebook Inc va plati in SUA o amenda record, de cinci miliarde dolari, pentru inchiderea unei investigatii privind incalcarea dreptului la confidentialitate al utilizatorilor, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC), transmit BBC, Reuters si site-ul cityam.com,…

- Compania israeliana suspectata ca a produs un soft de spionaj care a vizat WhatsApp le-a transmis clientilor ca dispune de tehnologie care poate accesa datele personale de pe serverele companiilor Apple, Google, Facebook, Amazon si Microsoft, afirma surse citate de cotidianul Financial Times. Virusul…

- IAG, proprietarul British Airways (BA), a anuntat luni ca Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intentioneaza sa impuna o amenda de 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane de dolari), dupa furtul de anul trecut al datelor clientilor de pe site-ul operatorului aerian.…

