Arabia Saudita trebuie sa vina cu dovezi pentru ca explicatiile oferite in legatura cu soarta jurnalistului Jamal Khashoggi sa fie considerate credibile, au apreciat intr-o declaratie comuna Franta, Germania si Marea Britanie, informeaza Reuters si AFP.



Dupa ce timp de doua saptamani a negat orice fel de implicare in disparitia lui Khashoggi, Arabia Saudita a anuntat sambata ca jurnalistul a murit in urma unei batai cu pumnii care a avut loc in incinta consulatului saudit din Istanbul. La scurt timp dupa aceea, o alta oficialitate saudita a spus ca Khashoggi ar fi murit sufocat.

…