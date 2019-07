Stiri pe aceeasi tema

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei, informeaza dpa. Postul public de televiziune France 2 a informat ca intre 20 si 50 de protestatari…

- "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat el in fata comunitatii militare reunite la Ministerul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi…

- In acest week-end Franta se aniverseaza. Duminica va avea loc celebra parada militara pe cel mai mare boulevard din Paris: Champs Elysees, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a cabinetului Edouard Philippe. Este locul in care in ultimele luni, protestele Vestelor galbene s-au derulat sambata…

- Aceste cifre anuntate de Ministerul de Interne sunt contestate de "vestele galbene", care sustin ca in aceasta sambata au participat la protest aproximativ 37.500 de demonstranti. Aceasta slabire a miscarii a fost de mult timp sperata de autoritati, deoarece criza "vestelor galbene" este cea…

- Mai multe petitii pentru "restaurarea identica a Notre-Dame de Paris" au fost lansate in Franta, dintre care una, pe platforma de dreapta Citizen Go, a strans aproape 50.000 de semnaturi, in conditiile in care Emmanuel Macron a preconizat un "gest arhitectural contemporan" pentru sageata distrusa a…

- Catedrala Notre-Dame din Paris are un loc aparte in albumul de fotografii cu amintiri culturale colecționate de-a lungul timpului de antrenorul Mircea Lucescu, 73 de ani. Il Luce a povestit pentru Libertatea ca inaintea turneului final Euro 1984 i-a dus pe tricolori sa viziteze templul cu o istorie…

- Regiunea Ile-de-France urmeaza sa deblocheze un ”ajutor de urgenta” in valoare de zece milioane de euro, ”pentru a ajuta arhiepiscopia sa efectueze primele lucrari” de reconstructie la Catedrala Notre-Dame de Paris, devastata luni de un incendiu urias, a anuntat marti presedinta regiunii Valerie…