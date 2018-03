Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata la un tribunal corectional, in dosarul interceptarilor, a declarat o sursa apropiata dosarului - confirmand o informatie dezvaluita de ziarul Le Monde - pentru AFP.

- Franta a inregistrat anul trecut un deficit public mai mic decat era de asteptat, de 2,6% din produsul intern brut (PIB), in loc de 2,9%, cum preconizau autoritatile initial, a anuntat luni institutul national de statistica, potrivit Le Monde. Este pentru prima data din 2007 cand Franta revine sub pragul…

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca a depus o contestatie cu privire la ”ilegalitatea ascultarilor telefonice” in ceea ce-l priveste, in dosarul Microsoft. El afirma ca ”aceasta practica a ascultarii telefoanelor a devenit endemica” in Romania, avand o amploare mai…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara ca va actiona în judecata persoanele care fac afirmatii "defaimatoare" în spatiul public si compara "în mod tendentios" achizitia de autobuze de la

- Frontul National (FN), reunit in congres la Lille (nordul Frantei), i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, insusi fondatorul acestui partid de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa. Jean-Marie Le Pen fusese exclus in 2015 din toate functiile executive din partid in urma…

- Un cunoscut medic specialist in ortopedie si traumatologie s a adresat instantei de judecata, precizand ca i a fost incalcat dreptul la imagine, onoare, demnitate si viata privata ca urmare a faptelor ilicite savarsite de catre o fosta pacienta. Medicul detine atestari pentru chirurgie artroscopica…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- Plinio Apuleyo Mendoza (ziarist si diplomat, ambasador al Columbiei in Franta, Italia si Portugalia) este cel mai bun prieten al lui Gabriel Garcia Marquez. Prietenul lui Marquez din tinerete, prietenul din saracia pariziana, prietenul cu care citea Le Monde, la Les Deux Magots. Si asteptau amandoi,…

- Copiii lui Johnny Hallyday contesta excluderea din testamentul cantareului și au dat-o in judecata pe ultima soție a acestuia, Laeticia, cea care a moștenit toata averea, scrie BBC News. Intr-o declarație, actrița Laura Smet, una dintre fiicele lui Hallyday a spus ca a fost „stupefiata și ranita” dupa…

- Justitia franceza a confirmat vineri excluderea lui Jean Marie Le Pen din formatiunea pe care a creat-o, Frontul National, dar doar ca simplu membru de partid, lasandu-i astfel titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP. Curtea de apel de la Versailles…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- Ion Iliescu intervine in scandalul momentului. Președinte de onoare al PSD scrie pe blogul sau, opinia pe care o are cu privire la scandalul dintre Putere și SPP, dupa ce liderii coaliției de guvernare, premierul...

- A ”explodat” scandalul dintre divele Kanal D! Bianca Dragusanu o ameninta cu judecata pe ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea. De la ce a pornit tot scandalul?! Paula Craciunescu, ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, a atacat-o direct pe Bianca Dragusanu, ceea ce a facut ca scandalul dintre divele de…

- Intamplarea s-a petrecut in 2014, imediat dupa ce echipa lui Burleanu a fost instalata in fruntea fotbalului romanesc. Puscas a candidat la alegerile pentru postul de presedinte al FRF si-n 2014, nu a castigat dar a ramas in structura forului. Aici, cei vechi, de pe vremea lui Mircea Sandu, fostul…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decat sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a invata noi comportamente fara…

- Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților in dosarul care a vizat modul in care au fost ...

- 23 de membri USR din cateva filiale au contestat in instanta Congresul in care Dan Barna a fost ales presedinte al partidului, la sfarsitul lunii octombrie. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca cei mai multi contestatari apartin de organizatia Caras-Severin, controlata de Oana Bazgan, unul…

- Cristian Dobre, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie Oltenia, dar si patronul firmei Polystart, dare de mita, instigare la infractiunea de spalare a banilor, dar si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata…

- Programul Google Preferred, care preselectioneaza canalele cele mai adecvate pentru companiile de publicitate, va face o triere a continuturilor video, dupa ce platforma YouTube a inregistrat mai multe derapaje, cu clipuri ce prezentau, de exemplu, glume antisemite, desene animate violente dedicate…

- Un important intelectual sustinator al lui Emmanuel Macron a criticat marti politica privind migratia a guvernului, spunand ca este ipocrita, inaintea unui discurs programat al presedintelui francez pe acest subiect, relateaza dpa. Economistul Jean Pisani-Ferry, responsabil cu programele…

- Lactalis va plati despagubiri familiilor afectate de contaminarea cu salmonela de la una din fabricile grupului care produce lapte praf pentru sugari, scandal care a afectat 83 de tari, de unde au fost retrase 12 milioane de cutii de lapte praf, a afirmat duminica seful celei mai mari companii de produse…

- Dan Romulus Serban, fost presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea a trei infractiuni de abuz in serviciu. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei doi fosti directori de la CoNAS, Oana Mihaela Alexandrescu…

- Fostul premier, Emil Boc, a fost citat de procurorii DIICOT in dosarul in care este cercetat medicull din Cluj, Mihai Luncan. Primarul Clujului are calitatea de martor in acesta cauza. Dupa mai multe ore de audieri, acesta a facut mai multe declarații presei, spunand ca nu are nimic de ascuns.

- Un editorial publicat de o serie de vedete si intelectuale franceze, printre care celebra actrita Catherine Deneuve, in ziarul Le Monde apara "libertatea de a inoportuna" a barbatilor si se pronunta impotriva campaniei de denunturi care a aparut dupa izbucnirea scandalului Weinstein, scrie AFP.

- Directia Nationala Anticoruptie a emis un comunicat in care se arata: "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: MORARESCU COSTEL, in prezent si la data faptelor primar al comunei…

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Reprezentantii DNA au anuntat, miercuri, ca dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influenta a fost trimis Tribunalului Bucuresti, spre judecare. In cauza de fata, instrumentata de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Ploiesti,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru…

- Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiești. Acestia au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului, președinte al Camerei Deputaților la data faptei, pentru…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul presedinte al Curtii de Apel Constanta, Nicolae Stanciu, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii, si pe Vasile Costea, administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare…