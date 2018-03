Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Sarkozy a fost inculpat pentru coruptie. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Sarkozy, in varsta de 63 de ani. Presedinte al Frantei in perioada 2007-2012, Nicolas…

- "Din 2013 se pregateau, Ponta intrase intr-un mic conflict cu sistemul si se pregateau deja sa-l "surubareasca". Si daca iesea presedinte, lui Ponta ii faceau ce i-au facut lui Iohannis, un dosar, ca sa se asigure ca sunt numiti din nou, ca sa se asigure doamna Kovesi ca e bine aparata. Am spus-o…

- Audierea lui Gelu Diaconu la DNA vine in contextul in care in urma cu mai bine de o saptamana, fostul șef al ANAF scria pe Facebook ca Liviu Dragnea ar fi cerut informații despre „situația fiscala” a Tel Drum.

- Luni dimineata, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns fostul presedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Acesta este audiat in calitate de martor, in dosarul Tel Drum.In ultima perioada, Gelu Diaconu a facut mai mute referiri, in postari pe Facebook, la…

- Fostul șef al PP-DD, jurnalistul Dan Diaconescu, a fost eliberat in noiembrie 2017, dupa ce și-a ispașit parte din pedeapsa de cinci ani și șase luni de inchisoare. In ciuda faptului ca a fost eliberat, Diaconescu are interdicția de a face declarații publice, așa ca el comunica prin intermediari.…

- Fostul primar Marian Vanghelie a fost audiat astazi la sediul DNA de procurori intr-un nou dosar de corupție. Marian Vanghelie a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are calitatea de suspect in acest dosar, pentru ca ar fi influențat un martor.„Sunt suspect intr-un alt dosar,…

- Florin Salam a fost audiat de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, proxenetism si crima organizata, ca urmare a unei interceptari din dosar. Cantaretul de manele a fost audiat, astazi,...

- Florin Salam are, din nou, probleme cu legea. Celebrul manelist s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DIICOT, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar legat de anumite clanuri interlope. Dupa cateva zeci de minute, Florin Salam a parasit sediul DIICOT și a confirmat ca s-a prezentat in fața procurorilor…

- Supranumit ”Prințul Țiganilor”, manelistul Leo de la Strehaia, pe numele lui real Ioan Mihai Stelica, va fi audiat la sediul Poliției din Strehaia pentru inșelaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur. Leo de la Strehaia a fost cautat luni dimineața…

- Premierul israelian a fost chestionat de politie, pentru posibila implicare intr-un caz de coruptie. Politistii au mers la locuinta lui Benjamin Netanyahu, unde a fost chestionata si sotia lui, Sara. Audierile au avut loc separat.

- Plasat in detentie provizorie, acest barbat nascut in 1986 a fost retinut la Albi (Tarn). "Investigatiile trebuie de-acum sa precizeze natura relatiilor pe care le intretinea cu cei doi frati Oukabir”, Driss si Moussa, o sursa apropiata anchetei.Inca doua persoane, de asemenea arestate…

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Mircea Negulescu a fost citat, joi, la Parchetul General pentru a fi audiat intr-un dosar privind o plangere facuta de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- O instanta din Peru a decis ca fostul presedinte Alberto Fujimori, gratiat recent, trebuie judecat din nou pentru uciderea a sase tarani in 1992, au anuntat luni autoritatile judiciare de la Lima. In acest dosar, "dreptul la gratiere din motive umanitare al fostului presedinte Alberto Fujimori nu se…

- Vasile Iliuta a incercat sa fuga de politie dupa ce s-a urcat baut la volan anul trecut. Initial urmarirea penala a fost inceputa "in rem", insa acum liderul Consiliului Judetean Calarasi are calitatea de invinuit. Mai exact, Vasile Iliuta, a fost oprit in trafic de un echipaj al Politiei…

- Un politist de frontiera inculpat intr-un dosar de crima organizata a dat in judecata Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romana, contestand o sanctiune aplicata de superiori dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar de crima organizata. Politistul, care are calitatea de inculpat, a castigat…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost pus sub urmarire penala de DNA - Serviciul Teritorial Bacau, intr-un nou dosar de trafic de influenta, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ionel Arsene, șeful PSD Neamț și președinte al CJ, primește o noua lovitura de la procurori. Arestat pentru 30 de zile, de pe data de 30 ianuarie, DNA il acuza, acum, pe Arsene și de trafic de influența intr-un nou dosar.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial…

- Razvan Burleanu a declarat ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati. SOC in FOTBAL. Razvan Burleanu, chemat de urgenta la POLITIE "Sunt doi fosti angajati care au fost reintegrati…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Curtea de apel de la Versailles a apreciat in decizia comunicata vineri ca excluderea lui Le Pen din randurile FN, in august 2015, de catre biroul executiv al acesteia "nu are efect asupra calitatii sale de presedinte de onoare", intrucat statutul FN nu prevede ca aceasta functie pur onorifica sa…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte de la Chisinau: Traian Basescu trebuie audiat de SIS deoarece submineaza statalitatea Republicii Moldova"Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc, du-te in Romania…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Un barbat din localitatea damboviteana Tatarani, eliberat conditionat din penitenicar dupa ce a executat o pedeapsa pentru furt calificat, a fost retinut, joi, intr-un nou dosar de furt, fapta de care este suspectat fiind comisa la zece ore dupa ce a parasit penitenciarul.Barbatul in varsta…

- Un barbat eliberat conditionat din penitenicar dupa ce a executat o pedeapsa pentru furt calificat, a fost retinut, joi, intr-un nou dosar de furt, fapta de care este suspectat fiind comisa la zece ore dupa ce a parasit penitenciarul. Barbatul in varsta de 33 de ani, din localitaea damboviteana Tatarani,…

- Joi, 18 ianuarie, la ora 12.25, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție a ajuns fostul președinte ANAF Sorin Blejnar.La inceputul anului s-a aflat ca DNA l-a pus pe Sorin Blejnar sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal,…