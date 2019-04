Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de instructie parizieni au ordonat trimiterea in instanta a fostului premier conservator francez Francois Fillon si a sotiei sale, Penelope, in dosarul referitor la angajarile fictive ale acesteia, potrivit unor surse din apropierea anchetei, citate de Le Monde.

- Francois Fillon, fostul candidat al dreptei in alegerile prezidentiale din 2017, a fost trimis in fata tribunalului corectional sub acuzatiile de 'deturnare de fonduri publice', 'tainuire de deturnare de fonduri publice', 'abuz de bunuri sociale' si 'nerespectare a obligatiilor declarative catre…

- Judecatorii de instructie parizieni au ordonat trimiterea in instanta de judecata a fostului prim-ministru conservator francez Francois Fillon si a sotiei sale, Penelope, in dosarul referitor la angajarile fictive ale acesteia, au transmis marti surse judiciare, relateaza AFP. Potrivit cotidianului…

- Judecatorii de instructie parizieni au ordonat trimiterea in instanta de judecata a fostului prim-ministru conservator francez Francois Fillon si a sotiei sale, Penelope, in dosarul referitor la angajarile fictive ale acesteia, au transmis marti surse judiciare, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Initiativa "Fara penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de…

- Justitia rusa a plasat miercuri in detentie provizorie un fost ministru considerat un apropiat al sefului guvernului Dmitri Medvedev si acuzat de deturnare de fonduri si de faptul ca a profitat de functiile sale pentru a forma un "grup criminal", relateaza France Presse. Potrivit anchetatorilor, Mihail…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a acuzat, vineri, la Alba Iulia, Partidul Social Democrat (PSD) de "spalare de bani" si de "deturnare de fonduri" pe baza unor informatii cuprinse intr-un raport de control al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) privind modul in care au fost cheltuiti banii…

- Doi tineri, cu varsta de 28 si 36 de ani, au fost incarcerati in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, dupa ce Judecatoria Insuratei si Judecatoria Braila i-au condamnat la pedepse privative de libertate pentru ca au facut scandal in public.