- Nationala de baschet masculin a SUA a încheiat, sâmbata, Cupa Mondiala de la Beijing, pe locul 7, dupa ce a învins Polonia, scor 87-74, în partida de clasament final. Pentru americani este cea mai slaba clasare din istoria de 18 participari la Cupa Mondiala, la care au în…

- Romania s-a calificat in finala Europeanului de tenis de masa din Nantes, dupa 3:1 in semifinale, cu Polonia, la finele unui meci extrem de greu. Elevele lui Viorel Filimon sunt campioane europene en-titre. Romania a avut parte de cel mai greu meci pana in acest moment la Campionatul European pe echipe…

- Trei echipe de majorete de la Clubul Sportiv Alegria din Zalau au reprezentat judetul Salaj la Campionatul European de Majorete din Franta. Acesta s-a desfasurat la finalul saptamanii trecute, in localitatea Agen si a adunat zeci de echipe de majorete de la diferite cluburi sportive din tari europene.…

- Japonia si-a pastrat titlul mondial in concursul pe echipe mixte, invingand Franta in finala (4-2), duminica la Tokyo, cu un an inaintea Jocurilor Olimpice din capitala nipona. In urma cu un an, finala s-a disputat tot intre echipele Japoniei si Frantei. Proba pe echipe mixte…

- Arbitra bacauana Alexandra Apostu-Petrea iși continua ascensiunea. Bacauanca a facut parte din brigada care a condus duminica seara, la Saint-Mirren, in Scoția, finala feminina a Campionatului European Under 19, dintre Franța și Germania. Alexandra a oficiat ca asistent, alaturi de Karolin Kaivoja (Estonia),…

- Mexic a izbutit sa invinga Statele Unite ale Americii chiar la ea acasa, scor 1-0, in finala Gold Cup, grație reușitei lui Jonathan dos Santos, 29 de ani, și și-a adjudecat pentru a 8-a oara trofeul, din 15 ediții. S.U.A nu s-a ridicat la nivelul naționalei de feminin care a caștigat mondialul disputat…

- Semifinalele Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino se disputa joi, 27 iunie, selectionata Romaniei incercand sa dea o noua mare lovitura si sa se califice in finala.De la ora 19.00, in direct la TVR1 si TVR HD, tricolorii se dueleaza cu Germania, campioana continentala en…

- Scene de-a dreptul socante s-au petrecut la meciul dintre Anglia si Camerun, din cadrul optimilor de finala ale CM feminin de fotbal care are loc in aceasta perioada in Franta. Anglia s-a calificat in sferturile de finala in urma succesului facil cu 3-0, insa jucatoarele africane si-au pierdut in mai…