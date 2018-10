Franța: Fiica lui Marine le Pen lovită n timpul unei altercații Una dintre fiicele lui Marine le Pen a fost agresata vineri dimineața in Nanterre la ieșirea dintr-un club de bowling. Tanara, al carei nume nu a fost precizat, a fost acostata de doi barbați de 32 și 47 de ani. In apararea ei a sarit varul sau in varsta de 18 ani care a fost și el agresat de cei doi, ambii tineri fiind loviți cu pumnii și picioarele de atacatori relateaza AFP . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

