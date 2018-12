Scurte incidente s-au inregistrat in dimineata zilei de sambata la Paris pe bulevardul Champs-Elysee, unde "vestele galbene" s-au reunit pentru a treia zi de actiune nationala, relateaza jurnalisti ai AFP, conform agerpres.ro.

In jurul orelor locale 09:00, manifestanti au incercat sa forteze un punct de control spre Place de l'Etoile, provocand o riposta din partea fortelor de ordine, care au facut uz de gaze lacrimogene.



De la orele 06:00, artera pariziana este interzisa circulatiei si este intens supravegheata de politie, pentru a evita orice patrundere in zona.

MAE…