Franţa extrădează un fost responsabil rus acuzat de deturnare de fonduri Justitia rusa a indicat joi ca Franta l-a extradat, dupa o batalie judiciara de cinci ani, pe un fost responsabil moscovit acuzat in Rusia de deturnarea a peste 400 de milioane de euro, transmite AFP.



Alexei Kuznetov, fost responsabil al finantelor din regiunea Moscova, a fost extradat catre Rusia, insotit de angajati ai serviciilor penitenciare ruse si ai biroului rus al Interpol, a anuntat Parchetul general rus.



Kuznetov este acuzat de Rusia ca a organizat, in perioada 2005-2008, achizitionarea de creante ale unor intreprinderi si ca a facut ca ele sa fie garantate de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moldova a extradat in Rusia un terorist din gruparea extremista Statul Islamic. Anunțul a fost facut de serviciile de securitate de la Moscova, care au menționat ca barbatul a luptat timp de patru ani de partea jihadiștilor și racola pe internet noi adepți din Kabardino-Balkaria.

- Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul sau de extrema dreapta din Franța, o obscura banca ruseasca a fost de acord sa o ajute, transmite The Washington Post. Patru ani mai târziu, banca a intrat în insolvența financiara.…

- Un fost politist rus, acuzat ca a transmis documente confidentiale unui spion norvegian, si un fost ofiter al Flotei ruse de la Marea Neagra, acuzat de spionaj in favoarea Ucrainei in Peninsula Crimeea, anexata in 2014 de catre Rusia, au fost condamnati marti la 13 ani si respectiv 14 ani de munca…

- Europarlamentarul PPE Ramona Manescu atrage atenția ca România este mult mai expusa în contextul protestelor care au loc în aceasta perioada în Franța și în Belgia și avertizeaza ca implicarea Rusiei determina amplificarea acestor evoluții. Într-o…

- Acuzat pana acum in repetate randuri pentru presupuse interferențe in procesele electorale dintr-o serie de state occidentale, Kremlinul a denunțat, ieri, „amestecul” unor forțe straine, inclusiv a unui...

- Ambasadorul austriac la Moscova, Johannes Eigner, va fi convocat vineri la Ministerul rus al Afacerilor Externe, dupa ce Viena a anunțat ca un colonel al armatei sale a spionat timp de decenii pentru Rusia, relateaza AFP.

- Liderii rus, german, francez si turc au subliniat, la Istanbul, importanta unui armistitiu in Siria si si-au exprimat doirnta ca un comitet insarcinat cu redactarea unei noi Constitutii sa se reuneasca pana la sfarsitul anului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Ankara, care sustine o parte…

- Procesul regizorului de scena Kirill Serebrennikov incepe miercuri, la Moscova, la mai mult de un an de la arestarea la domiciliu a copilului teribil al teatrului rus, acuzat ca a deturnat fonduri intr-o afacere pe care a catalogat-o "absurda", informeaza AFP, informeaza News.ro.Kirill Serebrennikov…