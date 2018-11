Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile pakistaneze au arestat sute de persoane suspectate de atacuri asupra politiei si de acte de vandalism in timpul protestelor care au avut loc in Pakistan dupa ce Curtea Suprema a acestei tari a achitat-o pe Asia Bibi, o femeie crestina ce fusese initial condamnata la moarte pentru blasfemie,…

- Soarta tratatului INF se decide în aceste zile la Moscova, unde John Bolton a fost trimis de presedintele Trump pentru a discuta cu rusii urmatorii pasi dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Dupa anuntul presedintelui Trump privind retragerea unilaterala…

- Vladimir Putin si Donald Trump s-ar putea intalni pe 11 noiembrie, la Paris, Franta, daca cei doi sefi de stat vor participa la evenimentul de comemorare a sfarsitului Primului Razboi Mondial, a comunicat Ministerul de Externe al Federatiei Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters.

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Franta a apreciat joi drept prematura si 'iluzorie' o revenire a refugiatilor sirieni in tara lor, tinand cont de conditiile actuale, in special o posibila ofensiva militara a regimului presedintelui Bashar al-Assad in provincia Idlib, ceea ce nu permite - potrivit Parisului - garantarea unei…

- ISIS a revendicat un atac comis in Franța, joi dimineața, de un barbat care și-a injunghiat soția și fiica. In ciuda revendicarii gruparii Stat islamic, parchetul antiterorist francez nu a fost sesizat, incidentul nefiind tratat ca un atentat terorist, scriu agențiile de presa. Doua femei au fost injunghiate…

- Sanctiunile economice americane impotriva Turciei si Rusiei sunt parte a unei "politici nelegitime", a declarat marti, la Ankara, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza dpa."Consideram politica de inasprire a sanctiunilor ca fiind nelegitima, dictata decisiv de dorinta de a…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat luni ca un summit intre Rusia, Franta, Turcia si Germania privind situatia din Siria „este programat pentru viitorul apropiat”, scrie Reuters, scrie news.ro.De asemenea, Ministerul a adaugat ca ministrul de Externe, Sergei Lavrov, va vizita Ankara…