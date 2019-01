Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, a acuzat vineri Franta ca 'incalca legislatia europeana' prin nerespectarea regulii de mentinere a deficitului public sub pragul de 3% din PIB, transmite AFP, citata de Agerpres.'Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide…

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, a acuzat vineri Franta ca 'incalca legislatia europeana' prin nerespectarea regulii de mentinere a deficitului public sub pragul de 3% din PIB, transmite AFP. 'Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide ochii', a…

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti, printre care un polonez,…

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti, printre

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti,…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…

- Autoritațile din Franța se pregatesc pentru un nou episod al manifestațiilor in centrul Parisului. De aceasta data, pe langa "vestele galbene" vor protesta liceeni, studenți, agricultori, lucratori de la ambulanța, iar transportatorii rutieri amenința cu o greva

- Aproximativ 13.000 de persoane s-au adunat luni dimineata in 358 de locuri, potrivit politiei, dupa ce sambata au fost 290.000, in peste 2.000 de locuri.In weekend, indoliat de moartea unei femei ”vesta galbena” lovita de o automobilista, 183 de persoane au fost plasate in arest preventiv,…