Franta este in stare de soc: Catedrala Notre-Dame din Paris, devastata de un incendiu ''teribil''

- (corespondenta din Strasbourg) Emoție imensa in Franța și pretutindeni in lume. 855 de ani de istorie s-au transformat in fum și cenusa. Incendiul s-a declansat puțin inainte de ora 19.00, la acoperiș, flacarile propagandu-se apoi rapid la intregul acoperiș și la toata lemnaria și la schelele montate…

- Miliardarul francez Francois-Henri Pinault, care deține, printre altele, brandurile de lux Gucci and Yves Saint Laurent, s-a oferit sa doneze 100 mil. euro pentru recosntrucția catedralei Notre Dame, scrie presa franceza. Pinault, soțul actriței Salma Hayek și CEO al gigantului de lux…

- Catedrala Notre Dame din Paris, una dintre cele mai vechi, mai mari si mai cunoscute din lume, a fost grav avariata de un imens incendiu. Flacarile s-au ridicat zeci de metri deasupra impunatorului monument gotic a carui istorie se intinde pe parcursul a peste 850 de ani si care se afla in ample lucrari…

- Emmanuel Macron a ajuns, luni noapte, la locul dezastrului. Președintele francez a declarat ca "ce era mai rau a fost evitat, structura principala a Catedralei Notre-Dame ramanand intacta in urma incendiului care a mistuit o parte din simbolul Franței. El a promis ca va lansa o schema de strangere de…

- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost cuprinsa de un incendiu foarte violent luni seara, care a dus la prabusirea turlei monumentului istoric cel mai vizitat din Europa, incident care a provocat o emotie puternica in Franta, noteaza AFP.''Un incendiu teribil'', a spus cu regret edilul Parisului,…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Cultura, UNESCO, este "alaturi de Franta pentru salvarea si reabilitarea acestui patrimoniu inestimabil" reprezentat de catedrala Notre-Dame, grav afectata, luni, de un incendiu, conform unui mesaj transmis pe Twitter de directorul general UNESCO, Audrey Azoulay,…

- "Vesti sfasietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta", a scris seful statului pe Twitter.Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului a fost cuprinsa luni de flacari, intr-un incendiu puternic…

- Emmanuel Macron și-a anulat toate activitațile pe care le avea in program asta-seara și se indreapta spre locul dezastrului. "Notre Dame in flacari. Emoții pentru toata națiunea. Gandurile mele se indreapta spre toți catolicii și spre toți francezii. la fel ca toți compatrioții, sunt trist sa vad acest…