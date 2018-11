Stiri pe aceeasi tema

- Franta este "pregatita" sa o primeasca pe pakistaneza Asia Bibi, achitata de Curtea Suprema din tara sa dupa o condamnare la moarte pentru blasfemie, daca aceasta este dorinta sa, a afirmat joi Ministerul de Externe de la Paris, citat de AFP. "Franta este pregatita sa o primeasca pe Asia Bibi", a declarat…

- Pakistaneza crestina Asia Bibi a fost eliberata din inchisoare in noaptea de miercuri spre joi in urma achitarii sale de catre Curtea Suprema si se afla in prezent "intr-un loc sigur", dar in continuare in tara, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Ea se afla in continuare in Pakistan", a spus…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a cerut luni Frantei sa 'intervina pe langa Islamabad' pentru a-i permite Asiei Bibi, femeia crestina care fusese condamnata la moarte in Pakistan pentru blasfemie si apoi achitata, sa se refugieze intr-o alta tara, spunand ca este 'gata sa o primeasca' in capitala…

- Sotul tinerei crestine Asia Bibi a solicitat azil pentru ea si familia ei Statelor Unite, Marii Britanii si Canadei, in timp ce soarta femeii pakistaneze, achitata saptamana trecuta dupa ce a fost condamnata la moarte pentru blasfemie, ramane foarte nesigura in tara sa.

- Mii de activisti ai gruparilor islamiste din Pakistan au blocat drumuri si au vandalizat cladiri ale guvernului, pentru a protesta impotriva deciziei Curtii Supreme de a o achita pe Asia Bibi, femeia crestina ce fusese condamnata pentru blasfemie, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Proteste…

- Curtea Suprema din Pakistan a achitat o femeie crestina, miercuri, care a fost condamnata la moarte pentru blasfemie in urma cu opt ani, scrie BBC. Asia Bibi a fost condamnata in 2010, dupa ce a fost...

- Curtea Suprema a Pakistanului a achitat o in apel pe Asia Bibi, crestina ce fusese condamnata la moarte pentru blasfemie in 2010 si al carei caz a suscitat indignarea pe plan international si violente in aceasta tara, potrivit unui verdict dat miercuri, informeaza AFP citat de Agerpres.roEa a fost achitata…

