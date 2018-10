Furtuni punctuale, localizate si foarte violente, insotite de "episoade mediteraneene", asemeni celui care a lovit sudul Frantei, sunt foarte greu de prognozat, relateaza luni AFP. Aceste fenomene, care se produc de trei sau sase ori in medie pe an, se caracterizeaza prin ploi intense care "provoaca inundatii adesea rapide (intemperii fulger), potrivit institutului Meteo-France. "Furtunile se produc de obicei toamna, cand atmosfera incepe sa se raceasca iar marea este in continuare calda", noteaza institutul. "Peste 100 de mm de ploaie pot cadea local intr-o ora sau doua", potrivit datelor Ministerului…