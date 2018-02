Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in Franța. Doua elicoptere ale armatei franceze, care aparțineau unei școli militare de zbor denumita Ealat, s-au ciocnit in dimineața zilei de vineri, 2 februarie, prabușindu-se ulterior langa Lacul Cerces din sudul Franței. In urma accidentului, cinci persoane…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- Franta a adoptat un cod vestimentar si de conduita pentru deputati. In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului de stanga LFI, s-a prezentat in parlament purtand un tricou verde al unei echipe de fotbal din regiunea din care provine el.Anterior, deputati din…

- ♦ Zona euro a inregistrat anul trecut cea mai puternica crestere economica din ultimii 10 ani. Uniunea Europeana, adesea o sursa de crize economice si politice, s-a vazut acoperita cu laude la Forumul Economic Mondial de la Davos, locul unde elita politica, de business si academica a lumii…

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat presedintele Emmanuel Macron. Astfel, finantarea pentru acest capitol va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro pana la 1,1 miliarde de euro in 2020.

- Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde de euro in 2020, a mai spus Macron. Franta, impreuna cu Marea Britanie, sunt statele din Europa de Vest cele mai implicate in…

- Extrema stanga a Frantei, Timothey N'Guessan, a suferit o entorsa in meciul cu Belarus (32-25) si nu va mai putea juca la Campionatul European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, relateaza L'Equipe. N'Guessan, de la FC Barcelona, a suferit o entorsa la genunchiul…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Castelul La Mothe-Chandeniers (Vienne) din Poitou (vestul Frantei) a fost cumparat de aproape 25.000 de persoane si va avea coproprietari anonimi din 115 tari care au platit mai mult de 1,6 milioane de euro, potrivit News.ro care citeaza AFP.

- Accidentul s-a produs in zona Kritzendorf, in districtul Klosterneuburg, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Viena."Un tren de mare viteza a intrat in coliziune cu un tren regional, iar cel putin doua vagoane s-au rasturnat (...)", a declarat un purtator de cuvant al companiei feroviare din…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit vineri seara in apropiere de Viena, accident in urma caruia doua vagoane au deraiat, 12 persoane fiind ranite, dintre care patru in stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP.

- Razvan Pascu, celebrul blogger de turism, se afla in vacanta in Franta, la castelul Chambord. Bloggerul se plimba linistit cand si-a facut aparitia cel mai important om din stat si nu i-a venit sa creada una ca asta.

- Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza in zona localitatii Millas, situata in apropierea oraselului Perpignan, in sud-estul Frantei.Un autobuz scolar a fost lovit in plin de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit Mediafax. Bilantului precedent era de patru morti.…

- Campioana en-titre a Frantei, AS Monaco va evolua in aceasta seara pe teren propriu imptoriva celor de la Caen intr-un meci care va conta pentru optimile de finala ale editiei din acest an a Cupei Ligii.Adversarii monegascilor au reusit calificarea in aceasta faza a competitiei dupa ce au trecut de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca posturile publice de radio si televiziune din Franta sunt o rusine pentru Republica. Si asta pentru ca sunt gestionate prost, risipesc resurse si au programe mediocre.

- Cantarețul de origine franceza Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței” a incetat din viața pe 6 decembrie, la varsta de 74 de ani, in urma unei lupte cu cancerul. Moartea lui șocanta a indurarat intreaga Franța, corpul starului fiind invins de cancerul pulmonar. Brigitte Macron, alaturi de soția…

- Romania a pierdut de-o maniera categorica, scor 26-17, ultimul meci din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele (sigure de castigarea grupei) au fost invinse de Franta. La pauza a fost 17-7 pentru adversare. Trebuie insa mentionat faptul ca selectionerul Martin Ambros a folosit…

- Romania va juca impotriva Franței (azi, de la ora 19:00, Telekom 1 și liveTEXT GSP.RO) cu echipa a doua, incercand sa se pregateasca pentru meciul de foc din "optimi". De acolo vine invinsa dintre Cehia și Ungaria. Romania nu-și mai face calcule. Fara greșeala pana acum in grupa de la Trier, ajutate…

- Franța și Germania revin in calendarul Marilor Premii de anul viitor din Formula 1. Un numar record de 21 de curse vor avea loc in Formula 1 in 2018, cu Marile Premii ale Franței și Germaniei revenind in lista oficiala. Aceasta a fost confirmata astazi in cadrul ședinței Consiliului Mondial de Motorsport.…

- Doi barbați, cautați de autoritațile franceze, au fost prinși de catre polițiștii hunedoreni. ”In data de 06.12.2017, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Secției de Poliție Rurala Ilia au identificat și reținut un tanar de 27 de ani, din comuna Dobra, pe numele caruia…

- Tot intr-un comunicat, difuzat de Palatul Elysee miercuri dimineata, presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu artistului. Decesul a avut loc in casa lui din Marnes-la-Coquette, din vestul Parisului, unde fusese adus dupa ce petrecuse sase zile internat intr-o clinica, potrivit unui…

- In Germania, traditia sarbatoririi Mosului Nicolae a aparut prin imbinarea unei figuri pagane cu imaginea crestina a Sfantului Nicolae, care este vazut de germani ca un batran care poarta un sac in spate si o nuielusa in mana. Pe langa ghetute, copiii pregatesc in ajun o scrisoare in care isi astern…

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- Reacția lui Martin Ambros dupa victoria Romaniei impotriva Sloveniei la Mondialul de handbal feminin 2017, scor 31-28. Selecționerul spaniol al naționalei feminine a Romaniei s-a declarat mulțumit de exprimarea echipei in cea de-a doua partida disputata de tricolore in Germania. ”Inima mea e destul…

- Trei tineri au fost arsi grav vineri seara în incendiul unui autobuz pe o linie care facea legatura între Franta si Belgia, a facut cunoscut sâmbata seara o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Autobuzul, care circula pe ruta între Le Bizet în…

- Doi romani au ajuns in atenția prese franceze cu faptele lor șocante. Cuplul și-a abuzat propriii nepoți, pe care i-a batut in repetate randuri. Totodata, mama copiilor era forțata sa cerșeasca, relateaza Frace 3 Bourgogne. Cei doi romani de etnie roma au fost arestați in Franța, dupa ce au maltratat…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Hunedoara, este complet blocat, miercuri, dupa ce un autocar cu 18 pasageri, un autoturism si un trailer s-au ciocnit in localitatea Vetel. Doua persoane din autoturism au fost ranite si au fost trnsportate la spital, pasagerii autocarului neavand traumatisme.

- Orasele Paris (Franta) si Dublin (Irlanda) se calificasera in finala votului pentru stabilirea viitorului sediu al Autoritatii Bancare Europene.Votul final a fost in favoarea capitalei Frantei.Incepand din martie 2019, Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana, acest…

- Doi musulmani francezi vor fi judecati in aprilie in estul Frantei pentru intruziune intr-o manastire catolica, unde au cerut crestinilor sa se converteasca la islam, anunta parchetul din aceasta regiune, care exclude orice legatura cu o "cauza terorista", scrie AFP.

- Selecționata Noii Zeelande, caștigatoarea ultimelor doua ediții ale Cupei Mondiale de rugby, a invins reprezentativa Franței cu scorul de 28-23 (14-15), marți la Lyon, intr-o intalnire in care au evoluat rezervele celor doua țari, informeaza AFP. Punctele neozeelandezilor au fost reușite…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- Un barbat a intrat "deliberat" cu masina, vineri, in trecatori din localitatea Blagnac, in apropiere de Toulouse, in sud-vestul Frantei, ranind trei studenti de origine chineza, dintre care unul grav, anunta AFP.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Marina americana a anunțat joi organizarea unor rare manevre comune efectuate de trei dintre portavioanele sale in vestul Pacificului, pe fondul tensiunilor puternice cu Coreea de Nord și inca din timpul turneului asiatic al președintelui Donald Trump, scrie realitatea.net.